Wasserdoktor Kneipp wird in Camburg geehrt

Dornburg-Camburg. Geschichtsverein Camburg und Freunde laden ein

Von der heilsamen Wirkung des Wassers für Körper und Geist war Sebastian Kneipp (1821-1897) felsenfest überzeugt. Anfangs verlacht und verachtet, überzeugte der Erfolg seiner seit den 1550er Jahren praktizierten Wasserkuren und diversen Wasseranwendungen jedoch im Laufe der Jahre immer mehr Menschen.

Dem Beispiel des ersten Kurbetriebes in Wörishofen, wo Kneipp als Pfarrer und „Wasserdoktor“ wirkte, folgten in Deutschland und darüber hinaus bereits um die Jahrhundertwende viele Gemeinden. 1890 gründete sich der erste Kneipp-Verein.

„Kaum jemand weiß noch, dass Kneipp in den frühen 1920er Jahren auch in Camburg zahlreiche Anhänger hatte. Sie errichteten an der Saale, dort, wo heute unser Sportplatz ist, die erste Kneipp-Anlage Thüringens“, weiß Peter Parra vom Heimat- und Geschichtsverein Camburg zu berichten.

Mehr über dieses interessante Kapitel der Stadtgeschichte ist bei einer Veranstaltung zu erfahren, die der Geschichtsverein in Kooperation mit dem Kneipp-Freundeskreis in Dorndorf-Steudnitz für den 21. August plant.

Zu Ehren des Wasserdoktors, dessen 200. Geburtstag in diesem Jahr gefeiert wird, treffen sich Vereinsmitglieder und andere Interessierte an jenem Sonnabend von 12 bis 16 Uhr an der Kneipp-Anlage in der Nähe des Rosengartens in Dorndorf-Steudnitz – zum Reden und Kneippen.