Wasserrohrbruch in Jena-Nord - Etliche Haushalte ohne Trinkwasser

Jena Erneut sehen sich die Einwohner in Jena-Nord einer größeren Havarie gegenüber. Nach dem Defekt an einer Fernwärmeleitung letzte Woche, ruft nun ein Wasserrohrbruch die Einsatzkräfte auf den Plan.

Nach der Havarie an der Fernwärmeleitung in der vergangenen Woche mussten die Stadtwerke Jena am Donnerstag erneut nach Jena-Nord ausrücken. In der Schützenhofstraße ist ein Wasserrohr gebrochen.

Nach Angaben von Stadtwerke-Sprecherin Sandra Werner war der Schaden am Donnerstag um 10.30 Uhr bemerkt worden. Am Abend gegen 19 Uhr liefen die Reparaturarbeiten noch. Es komme zu Druckschwankungen in der Wasserversorgung im Wohngebiet.

Zwei Wohnblocks mit 80 Haushalten sind derzeit ohne Trinkwasser – ein Wasserwagen steht bereit.

