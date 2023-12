Die Jenaer Polizei hatte nach einem mutmaßlich mit Absicht herbeigeführten Wasserschaden am Uni-Institut für Festkörperphysik über einen „Millionenschaden“ informiert. Ein solches Ausmaß wollte die Uni am Montag nicht bestätigen.

Wasserschaden am Jenaer Uni-Institut noch in der Analyse

Jena Bislang ungewiss, ob ein Laser-Gerät Schaden genommen hat. Ein Hörsaal gesperrt

Die von der Polizei am zurückliegenden Wochenende verbreitete Aussage zu einem nach Wasser-Austritt entstandenen Millionenschaden im Institut für Festkörperphysik der Friedrich-Schiller-Universität muss noch genauere Betrachtungen nach sich ziehen. „Den Millionenschaden kann ich überhaupt nicht bestätigen“, sagte auf Anfrage Katja Barbara Bär, die Leiterin der Hochschulkommunikation an der FSU. Nach Polizeiangaben war zwischen dem 24. und 26. November der Wasserhahn in der Nähe eines Institut-Hörsaales im Helmholtzweg offenkundig absichtlich aufgedreht gelassen worden. Gebäudesubstanz und technisches Gerät hätten Schaden genommen, hieß es im Bericht der Polizei.

Trocknungsgeräte im Einsatz

Derzeit seien Trocknungsgeräte aufgestellt, berichtete Katja Bär. Sie sprach von einem offenen Ventil als Quelle der Wässerung; es sei kein Wasserhahn gewesen. Abzuwarten bleibe, ob ein Laser-Gerät betroffen ist. „Dann wären wir bei einer größeren Summe.“ Im Laufe des Montags hat sich nach Katja Bärs Beschreibung abgezeichnet, dass zumindest ein Hörsaal im Helmholtzweg für den Rest des Semesters wegen des Wasserschadens geschlossen bleiben muss.