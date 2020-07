Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Wasserwechsel in Serba wird Fall für die Polizei

Zu einem außergewöhnlichen Einsatz rückte die Polizei am Montag gegen 23 Uhr aus. In Trotz hatte der Fahrer eines dänischen Sattelzugs, der Lebendforellen in einem Tank transportierte, ohne Absprache mit der Wasserbehörde Altwasser in die Kanalisation abgelassen und etwa 3000 Liter Frischwasser aus einem Hydranten gezapft. Strafanzeige wegen Diebstahls wird geprüft.