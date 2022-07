Wechsel in Jenaer Goethe-Galerie: Spielemax geht, ein Kaufhaus kommt

Jena. Eine große Ladenfläche steht in der Jenaer Einkaufsmeile nur kurz leer. Dieses Kaufhaus-Unternehmen will einziehen.

Ein Europaletten-Stapel und eine Stehleiter als Sperren für den Zugang zur „Spielemax“-Filiale in der Goethe-Galerie lassen nichts Gutes ahnen. Der Reporter, der sich an der Leiter vorbei ins Laden-Innere windet, trifft auf eine Mitarbeiterin, die Regale leerräumt und Waren verpackt. Sie sei nicht befugt, Auskünfte zu geben. Ein hinzugerufener Kollege ist empört und ruft: „Sofort raus hier!“ Für die Kundschaft hängt ein Zettel am Eingang: „Letzter Verkaufstag 19. Juli. Nächste Filialen Erfurt und Gera“.

Der Reporter hatte zuvor in der Firmen-Zentrale in Stahnsdorf bei Potsdam angerufen; unter der einzig bekannten Rufnummer nahmen die Geschäftsführer am Donnerstag zwischen 11 und 14 Uhr bei zehn, elf Versuchen nicht ab. Nach knapp 20 Jahren verschwindet „Spielemax“ somit aus der Goethe-Galerie. In mehreren Internet-Einträgen heißt es, das Unternehmen habe beim Amtsgericht Charlottenburg einen Antrag für ein Schutzschirmverfahren gestellt gehabt, dem das Gericht am 21. Dezember 2020 gefolgt sei.

Neustart im Herbst geplant

Ein Nachrücker von etwas anderer Branchen-Natur steht offenbar schon bereit. Das Kaufhaus-Unternehmen Woolworth mit Hauptsitz in Unna (Nordrhein-Westfalen) will einen Standort in Jena einrichten. Das bestätigte auf Anfrage Firmen-Sprecherin Diana Schönfeld. Nach ihren Worten ist der Start von Woolworth in der Goethe-Galerie für den kommenden Herbst geplant – voraussichtlich im Oktober. „Wir hoffen, dass der Termin realistisch bleibt.“

Woolworth wolle mit seiner Jenaer Filiale eine Verkaufsfläche von 1300 Quadratmetern in Beschlag nehmen, sagte Diana Schönfeld. Nein, das sei im internen Vergleich nicht etwa besonders klein, sondern eher eine durchschnittliche Größe. Die 520 deutschen Filialen von Woolworth würden sich mit Größen von 500 bis 2000 Quadratmeter bemessen lassen, erläuterte Diana Schönfeld, wobei das Woolworth-Netz in Thüringen noch vergleichsweise großmaschig sei. „Jena wäre unser 13. Standort.“

Spielzeug inklusive

Zum Woolworth-Sortiment zählen Dekorations- und Haushaltsartikel, Elektro-, Drogerie-, Geschenkartikel, Wolle sowie Bekleidung für die ganze Familie. Kleiner Trost für die Jenaer „Spielemax“-Stammkundschaft: Woolworth bietet nach Diana Schönfelds Beschreibung auch Spielwaren an.

„Es ist natürlich gut, in diesen Zeiten sofort eine Anschluss-Vermietung zu haben“. Michael Holz ist Centermanager der Goethe-Galerie Foto: Thorsten Büker

„Es ist natürlich gut, in diesen Zeiten sofort eine Anschluss-Vermietung zu haben“, sagte Michael Holz, Center-Manager der Goethe-Galerie. Nach einer „Mini-Umbauphase“ werde Woolworth in Jena ganz gewiss das Weihnachtsgeschäft mitnehmen können.

Richtig, nach der Lösung dieses Problems habe das Centermanagement bei aktuell „knapp 70“ laufenden Geschäften noch weitere Leerstände vor der Brust, allerdings „kleinere Einheiten“ mit summarisch 200 Quadratmetern Ladenfläche. „Wir sind an jedem Leerstand dran. Doch halten wir die Flächen für zu wertvoll, als dass wir überhastete Nachvermietungen machen. Alles muss in Qualität, Form, Farbe und wirtschaftlicher Belastbarkeit stimmen.“

Angst vor dem Black-out

Und die Energiekrise? In puncto Beheizung werde die Galerie komplett mit Fernwärme von den Stadtwerken versorgt, berichtete Michael Holz. „Hinter den Kulissen befassen wir uns logischerweise mit einigen Szenarien.“ Aber weshalb werde nur über Gas geredet? Aus Holz’ Sicht muss der „Worst Case“ – ein Black-out beim Strom – als Drohkulisse mit bedacht werden.