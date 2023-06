Wechselgeldbetrüger bestehlen Ladenbesitzer, Unbekannte sprengen Zigarettenautomaten - Die Polizeimeldungen aus Jena

Ein Ladenbesitzer ist am Mittwoch in Jena Opfer von Wechselgeldbetrügern geworden (Symbolbild).

Jena. Ein Pärchen wollte am Mittwoch in einem Laden ein Shampoo kaufen und zahlte mit einem 100-Euro-Schein. Der Inhaber des Geschäfts bemerkte den Betrug zu spät. Das und weitere Polizeimeldungen aus Jena.

Ein Pärchen hat am Mittwoch kurz nach 10 Uhr ein Geschäft in der Jenaer Bachstraße betreten und ein Shampoo im einstelligen Eurobereich erworben. Laut Polizei bezahlte das Paar mit einem 100-Euro-Schein. Nachdem der Ladenbesitzer das Wechselgeld ausgehändigt hat, habe das Pärchen ihn in einer Unterhaltung verwickelt.

In einem günstigen Moment haben sie sich des 100-Euro-Scheins wieder bemächtigt. Im Anschluss haben sie das Geschäft verlassen. Erst in diesem Moment sei dem Besitzer das Fehlen des Scheins aufgefallen.

Lauter Knall zur Nachtzeit weckt Anwohner

Mehrere Anwohner der Hauptstraße in Isserstedt sind kurz nach 3 Uhr am Donnerstag von einem lauten Knall geweckt worden. Laut Polizei hatten Unbekannte den dort aufgestellten Zigarettenautomaten gesprengt. Mithilfe eines Fahrzeugs seien sie unerkannt entkommen. Durch die Wucht der Detonation seien Teile des Automaten umher geflogen und haben einen Pkw beschädigt.

Mopedfahrer verletzen sich bei Kollisionen mit Autos

Ein 63-Jähriger ist am Mittwochnachmittag mit seinem Kleinkraftrad über den Buchenweg in Richtung Friedrich-Zucker-Straße gefahren. Laut Polizei wollte ein 52-Jähriger zur gleichen Zeit mit seinem Auto von der Friedrich-Zucker-Straße nach links in Richtung Ammerbach abbiegen. Dabei habe er das Moped übersehen. Der 63-Jährige verletzte sich bei der Kollision leicht.

Als ein 44-jähriger Pkw-Fahrer am Mittwochmittag vom Magdelstieg links in eine Tiefgarage abbiegen wollte, beachtete dieser nicht das entgegenkommende Moped. Laut Polizei wurde der 26-jährige Mopedfahrer beim Zusammenstoß verletzt. An beiden Fahrzeugen sei Sachschaden entstanden.

Polizei klärt Raubstraftaten auf

Mehrere Raubstraftaten haben sich am 20. Dezember 2022 im Stadtgebiet von Jena ereignet. Laut Polizei handelte es sich bei den Betroffenen um Schüler einer sächsischen Schulklasse. Im Rahmen der Ermittlungen seien sechs Einzeltaten bekannt geworden, die jeweils von einer vierköpfigen Gruppe begangen wurden.

Bei den Tätern handele es sich um einen zur Tatzeit 13-Jährigen sowie drei 14-Jährige aus Jena und dem Saale-Holzland-Kreis. Die Beute habe 42 Euro betragen. Drei der Täter seien geständig.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.