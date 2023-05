Weg frei für Nachtragshaushalt im Saale-Holzland

Eisenberg. Nachtragshaushaltssatzung soll am 27. Mai im Amtsblatt des Saale-Holzland-Kreises bekannt gegeben werden

Der Weg ist frei für die Umsetzung des Nachtragshaushalts für das Jahr 2023 im Saale-Holzland-Kreis. Das Thüringer Landesverwaltungsamt hat dem Landratsamt in der vorigen Woche schriftlich bestätigt, dass die Nachtragshaushaltssatzung keine genehmigungspflichtigen Bestandteile enthält. Die Satzung kann nunmehr öffentlich bekannt gemacht werden. Dies erfolgt im Amtsblatt Nr. 5/2023 des Saale-Holzland-Kreises, das am 27. Mai erscheint und auch auf der Internetseite des Landkreises nachzulesen ist: https://www.saaleholzlandkreis.de/aktuelles-und-presse/amtsblatt/aktuelles-amtsblatt/.

12 Millionen höher als ursprünglicher Etat

Wie das Landratsamt informierte, war der Nachtrags-Etat nötig geworden, weil sich die Ausgaben und Einnahmen des Landkreises gegenüber dem ursprünglichen Doppelhaushalt 2022/2023 erheblich verändert hatten. Der Kreistag hatte die Nachtragshaushaltssatzung am 29. März beschlossen. Der Nachtragshaushalt liegt mit einem Gesamtvolumen von 147 Millionen Euro um 12 Millionen Euro höher als der ursprüngliche Etat. Mit der Bekanntmachung tritt der Nachtragshaushalt in Kraft. Dies ist unter anderem wichtig für die Realisierung der geplanten Baumaßnahmen in Höhe von mehr als vier Millionen Euro in diesem Jahr.

Geld für Sanierungen an Schulen

Dazu gehört der Abschluss der Sanierung an der Staatlichen Regelschule „Unter den Dornburger Schlössern“ in Dorndorf (hier sind im Nachtragshaushalt in diesem Jahr zwei Millionen Euro eingestellt), an der Staatlichen Grundschule „Heinrich Heine“ Königshofen (Ausgaben in diesem Jahr 400.000 Euro) sowie an weiteren Schulen. Für Kreisstraßen sind insgesamt 2,9 Millionen Euro an Investitionen vorgesehen. Zusätzliche Investitionsmittel plant der Saale-Holzland-Kreis in diesem Jahr auch für die Digitalisierung der Schulen und der Kreisverwaltung sowie für den Brand- und Katastrophenschutz und damit für die öffentliche Sicherheit ein. Allein für neue Feuerwehrfahrzeuge ist eine Million Euro eingeplant.