Wegen fehlendem Wasser in Jena massiv beleidigt

Jena. Außerdem stellte die Polizei in Eisenberg fast ein Dutzend Paar Schuhe sicher.

Massiv beleidigt wurden Inhaber und Angestellte eines Getränkehandels in der Altenburger Straße in Jena am Mittwochabend. Eine unbekannte Person betrat gegen 19 Uhr das Verkaufsobjekt und forderte eine bestimmte Sorte Wasser, welche er kaufen wollte. Als man dem Unbekannten offerierte, dass diese aktuell nicht vorrätig sei, jedoch bestellt werden kann, wurde der unbekannte Mann sehr ungehalten und beleidigte die Anwesenden. Die Suche nach dem Täter blieb allerdings erfolglos.

Schuhe vor Langfingern gerettet

Ein Schuhproblem mussten in der Nacht zu Donnerstag Polizeibeamte klären. Eine Zeugin meldete kurz nach Mitternacht, dass vor einem Schuhgeschäft in Eisenberg noch etwa 10 bis 12 Paar Schuhe stehen. Die Zeugin vermutete, dass die Mitarbeiter des Ladens schlichtweg vergessen haben, die Ware nach Ladenschluss ins Geschäft zu räumen. Damit Langfinger nicht auf dumme Ideen kommen, wurde das Schuhwerk kurzerhand durch Polizeikräfte verwahrt.

