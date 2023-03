Wegen Ostern ändern sich die Mülltouren in Jena und im Saale-Holzland

Jena/Saale-Holzland. Eine Sprecherin betont: „Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, lassen Sie die Behälter am Bereitstellungsort bis zur Entleerung stehen.“

Aufgrund der Osterfeiertage verschieben sich die Einsätze der Müllwerker: Die Leerungen vom 3. April finden am 1. April, vom 4. April am 3. April, vom 5. April am 4. April, vom 6. April am 5. April und vom 7. April am 6. April statt. Nach Angaben der Stadtverwaltung verschieben sich durch den Ostermontag in der 15. Kalenderwoche die Entsorgungen auf den jeweils nachfolgenden Werktag.

Auch die Entsorgung von Restmüll, Gelber Tonne und Altpapier in den betroffenen Ortschaften im Saale-Holzland-Kreis ändert wie folgt: Die Tour an Karfreitag wird am Sonnabend, 8. April, nachgeholt, die Tour vom Ostermontag am 11. April. In der Woche nach den Feiertagen erfolgt die Entsorgung nicht am vorgesehenen Entsorgungstag, sondern in der Regel einen Werktag später. „Sollte es zu weiteren Verzögerungen kommen, lassen Sie bitte die Behälter am Bereitstellungsort bis zur Entleerung stehen“, betont eine Sprecherin des Landratsamtes.