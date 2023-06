Wegen vieler Unfälle: Stadt Jena entschärft Baustellenbereich

Jena. Angesichts mehrerer Unfälle passt die Stadt Jena den Baustellenbereich der Stadionhauptzufahrt an.

Die Stadt passt angesichts mehrerer Unfälle den Baustellenbereich der Stadionhauptzufahrt an. Geplant sind: eine 3-Seiten-Lichtzeichenanlage zur Signalisierung aller Richtungen aus der Oberaue kommend, sichere Fuß- und Radverkehrsführung hinter dem Kreuzungsbereich in Richtung Westen auf eigenem hergerichteten Weg sowie die Sperrung des Werferparkplatzes.

Bis zum Umbau der Verkehrsführung werde die Einfahrt in die Oberaue für voraussichtlich zwei Wochen von Dienstag an gesperrt. Zur Sicherstellung der Verkehrssicherheit könne in diesem Zeitraum lediglich der Baustellen- und Lieferverkehr freigegeben werden. Erst danach könne die Sperrung wieder aufgehoben werden. Gäste des Schleichersees sowie der verschiedenen Sportanlagen könnten ihr Ziel in der Zeit des Umbaus der Verkehrssicherungsanlagen inklusive der Baustellenampel nur zu Fuß oder per Fahrrad erreichen. Die Maßnahmen seien in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden und dem Jenaer Nahverkehr beschlossen worden.