Zu drei Seniorenfeiern hatte der Verein „Die Burgauer" zu Weihnachten in den Gewölbekeller der Brunnengasse eingeladen.

Weihnachten in Burgau diesmal ganz historisch

Klein, aber fein wurde mit den Senioren in Burgau Weihnachten gefeiert. Ort war der stimmungsvolle Gewölbekeller aus dem 15. Jahrhundert im Haus des Vereinsvorsitzenden „Die Burgauer“ in der Brunnengasse. Herbert Brauns und seine Frau Ingrid mussten wegen der nicht so großen Raumverhältnisse zu drei Seniorenfeiern einladen, die alle gut besucht waren.

Grund des Ortswechsels für die Feiern war, dass der große Raum im Alten Gut nicht mehr zur Verfügung steht. Den hatte die Ernst-Abbe-Stiftung wegen bevorstehender Baumaßnahmen gekündigt.