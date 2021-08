Jena. Der Baum für Lobeda soll mit dem Tieflader abgeholt werden

Am Ende des Sommer denken Verantwortliche in der Stadt an Weihnachten: So sucht der Ortsteilbürgermeister Volker Blumentritt für Neulobeda einen Weihnachtsbaum. Er soll zwischen 16 und 20 Metern groß sein. Die Anfahrt sollte mit Kran und Tieflader möglich sein. Eine Fällgenehmigung müsse vorliegen. Der Baum soll Mitte November abgeholt werden.

Kontakt: 0170-2810792 oder 03641/504880 oder per Mail volker_blumentritt@t-online.de