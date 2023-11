Weihnachtsgeschenke für bedürftige Familien: Was Fans des FC Carl Zeiss Jena gerade sammeln

Jena. Die Aktion Blau-gelb-weiße Weihnachten ist gestartet: So können sich Fußballfans, aber auch andere Bürger beteiligen.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena starten wie in den vergangenen Jahren eine Sammelaktion, um Kindern von bedürftigen Familien ein schönes Weihnachtsgeschenk zu bereiten. Bis zum Heimspiel gegen den ZFC Meuselwitz am 2. Dezember nehmen die Südkurve-Fans die Spenden im Rahmen der Aktion Blau-gelb-weiße Weihnachten an.

In erster Linie hoffen die Organisatoren auf Geldspenden. „Es hat sich gezeigt, dass wir auf diesem Weg am besten bedarfsgerechte Geschenke einkaufen können“, sagt Toni Schley von der Südkurve. Darüber hinaus braucht es aber auch Sachspenden.

Diese Sachspenden stehen auf dem Wunschzettel

Auf dem Wunschzettel stehen neuwertiges Spielzeug, Hygieneartikel und Kosmetik, Schreibwaren, neuwertige Elektronik (Kopfhörer, MP3-Player und Musikboxen) oder Verpackungsmaterial. Textilien aller Art oder Kuscheltiere werden in diesem Jahr hingegen nicht benötigt.

Die Fans des FC Carl Zeiss Jena hoffen darauf, wieder viele Kinder und Jugendliche glücklich zu machen. Foto: Tino Zippel

Die Geschenke müssen nicht eingepackt geliefert werden, sondern dies erledigen die FCC-Anhänger. Für die Sachspenden haben die Fans vier Partner in Jena als Annahmestellen gewonnen: Das Geschäft Orange Jungle (Rathausgasse 4), die CT-Spätilounge (Westbahnhofstraße 4), die CT-Karli-Spätilounge (Karl-Liebknecht-Straße) und das Fan-Projekt auf dem Gelände des Ernst-Abbe-Sportfeldes.

Im vorigen Jahr über 1000 Geschenke für Kinder bedürftiger Familien gepackt

Im vergangenen Jahr packten die Fans 1042 Geschenke, die sie in erster Linie über die Tafeln in der Region verteilt haben. Die leuchtenden Kinderaugen seien Motivation gewesen, auch in diesem Jahr die große Benefizaktion aufzulegen, die erstmals im Jahr 2020 im kleineren Rahmen stattgefunden hatte. Weitere Informationen sind hier zusammengefasst.

