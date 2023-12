Weihnachtskonzert mit Bekanntem und vielen Neu- und Wiederentdeckungen in Jena

Jena Rezension: Das Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena und der Taubacher Männerchor waren im Volkshaus zu erleben.

Als das Sinfonieorchester Carl Zeiss Jena unter Leitung von Roland Weske mit Händels Ouvertüre zur Ode „Das Neujahrsfest“ begann, ahnte man bereits, dass so manche Wieder- beziehungsweise Neuentdeckung ins Volkshaus stand, zumal der Männerchor Taubach unter Leitung von Harald Dübler gemeinsam mit dem Orchester das „Lobt den Herrn alle Welt“ von Jeremias Clarke in der Version von Willy Trapp interpretierte. Das war zugleich die chorische Einstimmung auf „Sind die Lichter angezündet“, „Hymne an die Nacht“ (Beethoven) und das „Non nobis Domine“ (Peter Doyle).

Derart eingestimmt wurden die Musikfreunde in eine adventliche Weihnachtsszenerie mitgenommen, wo man immer wieder erstaunt gewesen ist über die gestalterische Vielfalt des Chores. Es folgte mit dem Orchester ein Menuett aus der Feder von Mozart.

Die Taubacher brachten „Wieder naht der heilige Stern“ und weitere weniger bekannte Titel zu Gehör, wobei man die gestalterische und klangliche Vielfalt des Chores in Düblers Regie bewundern muss, wie auch bei den weiteren Titeln. Eine Gavotte aus der Oper „Mignon“ von Enrico Toselli bot genügend Gesprächsstoff in der Pause.

Der zweite Teil, von den Sinfonikern eingeleitet mit der Serenade op. 6 Nr. 1 von Enrico Toselli, gab dann dem Chor noch einmal Gelegenheit, mit „Leise rieselt der Schnee“, „Auf Tochter Zion schmücke dich“ in einem Satz von Harald Dübler und weiteren Titeln seine gestalterische Universalität zu offerieren.

Roland Weske stimmt eine „Weihnachtspastorale“ mit reichem Flötenklang von David Heinichen an, gefolgt von einer Fantasie aus „Hänsel und Gretel“ – das Orchester in all seinen Registern präsent –, um mit dem Publikum gemeinsam das „O du fröhliche“ anzustimmen. Riesenapplaus für Orchester und Chor, und wie vor Corona-Zeiten erklang als Zugabe die beliebte „Petersburger Schlittenfahrt“.