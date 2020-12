Weihnachtskonzert per Internet erleben

Weihnachtliche Konzerte im Kreuzgewölbe Schöngleina sind ein Muss für Musikfreunde. Doch in diesem Jahr ist das gemeinsame Musikerlebnis in den Mauern der Klosterruine nicht möglich. Verzichten müssen die Musikliebhaber dennoch nicht auf Konzerte.

Unter dem Motto „Kreuzgewölbe OnAir - Mit Kunst und Kultur bleibt‘s warm“ lädt das Kreuzgewölbeteam Musiker ein, am traditionsreichen Ort zu konzertieren und überträgt dies per Livestream übers Internet in die heimischen Wohnzimmer. Am vergangenen Wochenende waren so schon Wilm & Claus Henneberger zu erleben, fünfmal mehr Gäste als im Kreuzgewölbe Platz gefunden hätten, haben sich das Konzert angesehen, ist aus Schöngleina zu erfahren.

Am kommenden Sonntag wird ein Weihnachtskonzert mit Rockgeiger „Hans die Geige“ zu erleben sein, der seit vielen Jahren Stammgast in der Weihnachtszeit in Schöngleina ist. Seine Fangemeinde ist groß, denn seit über 45 Jahren ist Hans Wintoch nun bereits „viersaitig unterwegs“. Der heute in Strausberg lebende Künstler hat unter anderem mit den Puhdys, Karat und Silly auf der Bühne gestanden, aber auch gemeinsame Konzerte mit Chris Norman, Suzi Quattro, Smokie, Mungo Jerry und Frank Zander gegeben. Seit 1983 ist Hans die Geige meist Solo oder mit Band unterwegs. (AS)

Konzert mit Hans die Geige, Sonnabend, 19. Dezember, 20 Uhr, Link zum Stream: https://youtu.be/GETAI5rvkqg