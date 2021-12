Lydia (links) und Anna (rechts) besuchte der Weihnachtsmann am Fenster im dritten Stock. Mit im Bild: Weihnachtsengel Marie und Schwestern der Station.

Weihnachtsmann besucht in Jena kleine Krebspatienten

Jena. Die Elterninitiative für krebskranke Kinder und eine Dachdeckerfirma sorgen für den Adventszauber.

Adventliche Überraschung für die kleinen Patienten der Kinderonkologie und der „José Carreras Stammzelltransplantationseinheit“ am Uniklinikum Jena: Der Weihnachtsmann höchstpersönlich schwebte bis in den dritten Stock an den Fenstern der Kinder vorbei, fragte sie nach ihren Wunschzetteln und wünschte allen ein frohes Fest. Egal ob Kleinkind oder schon größeres Kind, der Weihnachtsmann sorgte bei allen für große Augen.

Möglich machte die weihnachtliche Schwebefahrt auf der Hebebühne der Firma Dachdecker Geisenhainer die Elterninitiative für krebskranke Kinder (EKK). Mit weihnachtlichen Liedern begleitete das Bläserquartett Blechart das luftige Spektakel. In die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpfte Helge-Sven Dittmann, er ist stellvertretender Vorsitzender der Elterninitiative. Adventliche Musik, das Basteln von Sternen und Kerzen sowie Plätzchen und Stollen rundeten den festlichen Nachmittag ab.