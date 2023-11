Weihnachtsmarkt in Jena: Wie Besucher am besten hinkommen und wo es Parkplätze gibt

Jena. Zehntausende Gäste werden auf dem Weihnachtsmarkt in Jena erwartet: Wir haben die besten Tipps zur Anreise und zum Parken zusammengefasst.

Der Weihnachtsmarkt in Jena erwartet in den kommenden Wochen zehntausende Besucher. Er findet vom 24. November bis 22. Dezember statt und hat nur am 26. November (Totensonntag) geschlossen. Doch wie kommen Gäste am besten zum Jenaer Weihnachtsmarkt?

Ein guter Tipp ist zu prüfen, ob eine Anreise mit der Eisenbahn oder dem innerstädtischen Nahverkehr möglich ist. Reisende mit dem Zug nutzen die Bahnhalte Jena-Paradies oder Jena-West und können von dort zu Fuß den Marktplatz erreichen. Falls das Auto die erste Wahl ist, bieten sich verschiedene Optionen fürs Parken.

Der kürzeste Weg zum Weihnachtsmarkt vom Parkplatz

Kürzester Weg zum Marktplatz: Am kürzesten ist der Weg vom Parkplatz auf dem Eichplatz. Aufgrund des Weihnachtsmarktes steht jedoch nur etwas weniger als die Hälfte der üblichen Stellplatzzahl zur Verfügung. Die Anfahrt ist nur über den Nonnenplan und die Kollegiengasse möglich. Jede Viertelstunde kostet 50 Cent – die Höchstparkdauer beträgt zwei Stunden. Kostenpflichtig ist der Parkplatz von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 16 Uhr.

Parken in der Tiefgarage: Im Jenaer Stadtzentrum befinden sich mehrere Tiefgaragen, die allesamt kostenpflichtig sind: Neue Mitte, Goethe Galerie, Krautgasse, Holzmarktpassage oder Citycarree am Nonnenplan. Eine Besonderheit: Die Stellplätze in der Goethe Galerie (Navigationsadresse Ernst-Abbe-Straße 16, 07743 Jena) sind 18 bis 20 Uhr kostenfrei – das Ticket muss aber dennoch im Automaten entwertet werden.

Wer kostenlos parken möchte, muss weiteren Weg einplanen

Kostenloses Parken: Kostenloses Parken ist derzeit noch auf dem Parkplatz am Sportforum (Straße Am Stadion) möglich. Das gilt nicht für die Spieltage des FC Carl Zeiss Jena am 2. Dezember, am 16. Dezember und 19. Dezember sowie beim Großen Weihnachtssingen am 22. Dezember. Manko ist der weitere Weg ins Zentrum. Wer vom Stadionparkplatz laufen möchte, braucht für die zwei Kilometer bis zum Marktplatz etwa eine halbe Stunde. Alternativ ist die Fahrt mit der Straßenbahn in den Linien 1, 4 und 5 in Richtung Zentrum möglich.

Parken zum Tagestarif: Kürzer als vom Stadionparkplatz ist der Fußweg vom Seidelparkplatz (Jenertal) aus. Hier kostet das Tagesticket 3 Euro. Kostenpflichtig ist der Parkplatz von Montag bis Freitag von 7 bis 20 Uhr sowie am Samstag von 7 bis 16 Uhr.

