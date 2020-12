Weihnachtspräsent für den Jenaer Freizeitladen

Spendenübergabe von Rewe an den Freizeitladen in Winzerla, Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt gab den Weihnachtsmann.

Jena. Der Freizeitladen in Jena-Winzerla hat 500 Euro von Rewe bekommen. Die Spende soll für einen Gartenpavillon eingesetzt werden.

Der Weihnachtsmann persönlich, alias Ortsteilbürgermeister Friedrich-Wilhelm Gebhardt, war gekommen zur Übergabe der 500-Euro-Spende von Rewe an den Freizeitladen Winzerla. Die Einrichtung in der Schrödingerstraße ist ein beliebter Treffpunkt für Sieben- bis 14-jährige Schüler, die hier ihre Freizeit verbringen können. Zurzeit ist aber wegen des Lockdowns alles etwas schwieriger. Nur Einzelverabredungen für Hausaufgaben und einiges mehr sind möglich. Die Spende soll 2021 in den Aufbau eines Gartenpavillons fließen.