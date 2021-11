Weihnachtsputz hat in Jena begonnen

Jena. Der Jenaer Weihnachtsmarkt findet voraussichtlich vom 25. November bis 22. Dezember statt, wohl ohne G-Regel.

Im Stadtzentrum hat der Weihnachtsputz begonnen. Los ging es am Rathaus, wo am Montag die bereits aus dem Vorjahr bekannten Leuchtmotive an die Fassade kamen. Die Ankunft des großen Weihnachtsbaumes wird für Sonnabend auf dem Marktplatz erwartet. Der Jenaer Weihnachtsmarkt findet voraussichtlich vom 25. November bis 22. Dezember statt, wohl ohne G-Regel.

Unterdessen wird auch in den Jenaer Ortsteilen Weihnachten vorbereitet. So soll unter anderen in Jena-Nord am Emil-Höllein-Platz wieder ein Baum stehen. Dieser stammt sogar aus dem Wohngebiet, wo er an seinem bisherigen Standort nicht weiterwachsen kann.