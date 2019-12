Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Weihnachtswette in Winzerla gewonnen

Wetten, dass am Sonnabend mindestens 50 Kinder mit Weihnachtsmütze vor der Winzerlaer Rewe-Halle zusammenkommen, um „O Tannenbaum“ zu singen? Rewe-Markleiterin Ramona Roscher räumte ähnlich wie in Vorjahren am Sonnabend sehr gerne ein, die Wette verloren zu haben. Viel, viel mehr als 50 Rotmützen waren es, die an der Seite des Weihnachtsmannes alias Ortsteilbürgermeister Friedhelm Gebhardt in das Lied einstimmten. Ramona Roschers Wetteinsatz von 500 Euro geht diesmal an den Kindergarten Bertolla. Leiterin Kathrin Hauser deutete an, dass „ein paar große Spielzeuge für draußen“ dringend benötigt würden.