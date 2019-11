Weißt du noch, damals in Dorndorf?

Wenn die kleinen und großen Weihnachtsbäcker heute ans Werk gehen, dann bekommen sie alle Zutaten für Vanillekipferl, Lebkuchen und andere Leckereien im Supermarkt. Wenn die Großmutter vor 100 Jahren ans Weihnachtsplätzchenbacken ging, dann musste sie Mandeln, Korinthen, Kakao und Vanillegewürz im „Kolonialwarenladen“ einkaufen, denn nur dort gab es feine Gewürze und Zutaten, die nicht in mitteleuropäischen Breiten wuchsen.

Die Hausfrauen aus Dorndorf, Steudnitz oder Naschhausen kauften diese begehrten Dinge beim „Schnäcks“. Der Mann war eine Institution, schließlich war er der letzte Saaleflößer. Doch als es mit der Flößerei auf dem Saalefluss in den 1930er Jahren zu Ende ging, verdiente er sich seinen Lebensunterhalt mit Herstellung und Verkauf von Seilerwaren, von Drogerieartikeln und besagten Kolonialwaren. Ein altes Foto zeigt den „Schnäcks“ als stolzen Ladenbesitzer in der Tür seines Geschäftes am Naschhäuser Zugang zur Carl-Alexander-Brücke.

Klaus Enkelmann, Helmut Grubert und Ursula Schiller vom Kulturverein Alte Schule haben wieder einen Fotokalender über Dorndorf-Steudnitz erarbeitet. Bilder und Fakten zur alten Holzbrücke, die seit Kriegsende bis 1985 der einzige Flussübergang von Naschhausen nach Dorndorf war, sind auch im neuen Kalender zu finden. Foto: Angelika Schimmel

Die historische Fotografie hat Helmut Grubert, passionierter Ortschronist und Sammler von Daten und Fakten aus der Geschichte seines Heimatortes, ausfindig gemacht und auf das Kalenderblatt für März im neuen Fotokalender 2020 von Dorndorf-Steudnitz montiert. Dazu gestellt wurde ein aktuelles Bild des Hauses, in dem heute „Korbwaren“ verkauft werden, wie an der Fassade zu lesen ist. Wer öfter die B 88 entlang fährt, dem entgeht das Angebot an Flechtwaren auch nicht, das Uwe Himmelreich seinen Kunden vor dem Haus feil bietet. Er setzt damit die Händler-Tradition der Bewohner des Hauses in der Naschhäuser Straße 2 fort, in dem früher auch schon Blumen, Obst und Gemüse und zuletzt vor der Wende von der HO Lebensmittel verkauft wurden.

„Wenn man sich mit der Geschichte des Ortes und auch von einzelnen Häusern beschäftigt, dann stößt man auf interessante Details“, berichtet Helmut Grubert. „Erst recht alte Fotos sind eine Fundgrube“, ergänzt er. Dass nicht nur der passionierte Ortschronist an solchen Dingen viel Freude hat, sondern auch viele andere Menschen, das weiß er spätestens seit 2002. Damals hatte Grubert gemeinsam mit dem begeisterten Fotografen und langjährigen Bürgermeister Klaus Enkelmann zur 775-Jahrfeier von Dorndorf-Steudnitz einen Kalender mit historischen Fotos aus dem Ort aufgelegt. „Der kam gut an bei den Leuten hier, deshalb haben wir fünf Jahre später den zweiten Kalender, dann im Großformat, vorgelegt“, erzählt Enkelmann. Und noch einmal zehn Jahre später kam Nummer drei der Fotokalender auf den Markt. „Seitdem haben wir kein Jahr mehr ausgelassen, Mangel an Motiven gibt es ja nicht“. Seit damals ist Enkelmann für die Fotos aus dem 21. Jahrhundert verantwortlich, mit den ausgesuchten historischen Aufnahmen im Kopf sucht er sich möglichst den gleichen Standort für das neue Bild. „Aus diesen Blickwinkeln bekommt man einen sehr authentischen Eindruck vom Dorf früher und heute.“

In der Ausgabe für 2020 finden sich unter anderem ein Foto von der alten Saale-Bahnstrecke, vom Standort des Trinkwasserhochbehälters, der das gesamte Dorf versorgt, und von einer Wiese mit Trampelpfad zwischen Dorndorf und Steudnitz. Auf der steht heute das Einkaufszentrum, in dem nicht nur „Kolonialwaren“, sondern auch alles andere zu haben ist, was ein Dorndorf-Steudnitzer zum Leben so braucht.

Die Texte für die Kalenderblätter liefert Ursula Schiller. Sie hatte schon zum Ortsjubiläum 2002 eine erste Ortschronik geschrieben und kennt sich gut aus in der Geschichte nicht nur der „Alten Schule“, deren Förderverein sie mit gründete. Von damals bis heute an der Seite der Vereinsmitglieder sei Eckhardt Thomas, berichten Grubert und Enkelmann. Der Unternehmer habe nicht nur den Steinbruch und das Kalkwerk in Steudnitz wiederbelebt, er habe sich auch sehr für die Gemeinde engagiert. Unter anderem durch finanzielle Zuwendungen für den Verein oder die Aufstellung der neuen Info-Tafeln, die an markanten Punkten im Ort spannende Details zur Geschichte erzählen. Dass die kleine Kirche von Steudnitz, deren Ursprünge vor dem 13. Jahrhundert liegen, heute wieder ein Ort der Begegnung ist, sei auch wesentlich Thomas zu verdanken. Er hatte 1995 einen Förderverein gegründet, der die Sanierung der alten Wehrkirche anstrebte. Was daraus geworden ist, zeigt das Oktober-Blatt des 2020er Kalenders.

Während vom 2020er Kalender nur noch einzelne Exemplare beim Verein zu haben sind, sind Grubert und Enkelmann in Gedanken schon ein Jahr weiter. „Wenn jemand noch alte Fotografien vom Ort hat und diese uns leihweise zur Verfügung stellt, würden wir uns sehr freuen“, bitten sie Nachbarn und Bekannte um Unterstützung für das nächste Kalender-Projekt.