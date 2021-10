Weitere Corona-Fälle in Jenaer Schulen aufgetreten

Jena. Ein Jenaer Corona-Erkrankter muss stationär behandelt werden.

In Jena sind seit Freitag 32 neue Corona-Fälle gemeldet worden. Viele Infektionen werden nach Angaben der Stadtverwaltung innerhalb der Familie weitergereicht. Folgefälle sind zudem in Schulen aufgetreten, weshalb weitere Quarantänemaßnahmen notwendig wurden. Betroffen sind derzeit die Kaleidoskopschule, die Gemeinschaftsschule Wenigenjena, die Lobdeburgschule und die Westschule. Auch auf Arbeit steckten sich Jenaer an. Ein Einzelfall in einer sozialen Einrichtung habe keine Folgeinfektionen nach sich gezogen.

Seit dem Wochenende wird eine Person, welche positiv auf das Sars-CoV-2-Virus getestet wurde, stationär behandelt. Die Hospitalisierungsinzidenz steht daher bei 0,9 Prozent, die thüringenweite ITS-Belegung bei 4,7 Prozent.