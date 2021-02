Weitere Corona-Infektionen in Jenaer Seniorenheim

Die Stadt Jena vermeldet 23 neue Sars-Cov-2-Infektionen, die am Mittwoch bis 24 Uhr bekannt wurden. Darunter sind auch Fälle in einem Seniorenheim und bei weiteren sozialen Einrichtungen. Bei einem Pflegeheim, in den am Dienstag ein Infektionsfall erkannt wurde, ergaben weitere Untersuchungen keine Folgefälle, heißt es. Alles Wichtige zur Corona-Pandemie in Thüringen lesen Sie in unserem Blog

18 Personen gelten als genesen, allerdings wurde auch ein weiterer Todesfall gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz sinkt im Vergleich zum Vortag wieder leicht auf 114,6.

Nach einem positiven Corona-Fall mussten sich Kinder einer Gruppe der Kita "Anne Frank" in Quarantäne begeben. Weitere Untersuchungen des Fachdienstes Gesundheit laufen.

-----------------------------------------------------





Die Jenaer Statistik vom 03.02.2021 (24 Uhr)





• Anzahl aktiver Fälle: 424

• davon in den letzten 24 Stunden: 23





• stationäre Fälle: 31

• davon schwere Verläufe: 4





• Infizierungen der letzten sieben Tage: 124

• Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 114,6





• Infizierte insgesamt seit dem 14.03.2020: 2.672

• Gestorbene insgesamt: 44





• Genesene insgesamt: 2.193

• davon in den letzten 24 Stunden: 11

• Quarantänezahl (Stand 02.02.2021): 731