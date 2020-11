Weitere Coronafälle im Südlichen Saaletal

Der 7-Tage-Inzidenzwert ist im Saale-Holzland-Kreis leicht auf 127,8 angestiegen (Stand Montag, 0 Uhr). Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog

19 Neuinfektionen kamen am Sonnabend dazu. Darunter sind 8, die im Rahmen der Kontaktpersonen-Nachverfolgung positiv getestet wurden. Die übrigen Fälle sind 7 Männer und 4 Frauen aus unterschiedlichen Regionen. Schwerpunkte der 19 Fälle sind die VG Hermsdorf und Südliches Saaletal mit je 4 Fällen, teilt das Landratsamt mit.

Am Sonntag wurden weitere sechs Corona-Fälle gemeldet. Die fünf Frauen und ein Mann wohnen in unterschiedlichen Orten im Landkreis. Derzeit sind 154 aktive Fälle im Landkreis bekannt, davon werden 12 Patienten stationär behandelt. 698 Personen befinden sich in Quarantäne.