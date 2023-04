Weitere Jenaer Haltestellen erhalten neues Informationssystem

Jena. Die neuen Anzeigen zeichnen sich durch eine verbesserte Lesbarkeit und einen geringeren Energieverbrauch aus.

Der Jenaer Nahverkehr setzt die Modernisierung seiner Fahrgastinformationssysteme an den Haltestellen fort. Aktuell erhalten sechs weitere Straßenbahn- und Bushaltestellen insbesondere im Innenstadtbereich neue Abfahrtsanzeigen.

„Zurzeit laufen die Bauarbeiten zum Austausch der Digitalanzeigen bereits an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen Burgaupark und Holzmarkt sowie an den Bushaltestellen Teichgraben und Westbahnhof“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtwerke. In den kommenden Wochen beginnen die Arbeiten an den Bus- und Straßenbahnhaltestellen am Löbdergraben. Zudem erhält die Straßenbahn-Haltestelle Mühlenstraße in beiden Richtungen erstmals eine digitale Anzeige.

„Die neuen Haltestellenanzeigen zeichnen sich durch eine deutlich verbesserte Lesbarkeit sowie einen geringeren Energieverbrauch aus“, wird mitgeteilt. Die Monitore verfügen über ein größeres Display, eine größere Schrift sowie eine kontrastreichere Darstellung. Damit sind sie für Fahrgäste mit eingeschränktem Sehvermögen besser erkennbar. Auch die neuen Informationssysteme verfügen über die insbesondere für Sehbehinderte wichtige Funktion einer Sprachansage der bevorstehenden Abfahrtszeiten.

Bis Ende Mai sollen die Arbeiten abgeschlossen sein und die neuen Displays in Betrieb gehen.