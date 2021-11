Weiterer Todesfall in Jenaer Seniorenheim

Jena. Zahl der Infektionen in dem Jenaer Heim steigt auf 114

Im Seniorenheim Vitanas Senioren Centrum „Im Saaletal“ hat es einen weiteren Todesfall mit Covid19-Nachweis gegeben – der nunmehr achte in der Einrichtung. Ob es sich bei den Verstorbenen um geimpfte oder ungeimpfte Bewohner handelt, teilte die Stadt nicht mit. Zuletzt war davon die Rede, dass 88 Prozent der Bewohner geimpft seien. Die Zahl der infizierten Personen (inklusive Personal) hat sich auf 114 erhöht. Damit ist die Inzidenz in dem Heim größer, als bei den Ausbrüchen, die es in den vorangegangenen Wellen in der Stadt Jena gab.

Inzidenz in der Stadt Jena liegt nun bei 535

Der Fachdienst Gesundheit hat dem Robert Koch-Institut (RKI) am Montag, 22. November, stadtweit 42 Covid-Neuinfektionen gemeldet. In einem weiteren Seniorenheim sind inzwischen fünf Personen infiziert.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Von neuen Infektionen und Folgefällen betroffene Einrichtungen

In folgenden Kindergärten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten: Kita Tausendfüßler, Kita Bertolla, Kita Arche Noah, IGS Grete Unrein, Südschule, Heinrich-Heine-Schule.

Die Inzidenz in Jena ist leicht gestiegen auf 531. Das heißt, etwa 0,531 Prozent der Jenaer Einwohner hatten in den vergangenen sieben Tagen einen positiven Corona-Nachweis, was zunächst nichts über die Schwere der Erkrankung aussagt.

Jenaer Statistik vom 22. November:

Anzahl aktiver Fälle: 1226



stationäre Fälle: 25,

davon auf Intensivstation aus Jena: 3 (gestern hatten wir die stationären Fälle versehentlich mit 2 statt 25 angegeben)

Hospitalisierungsinzidenz: 8,1

prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 30,6 %

Aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 531,0 (gestern: 523,8 vorgestern: 421,7)

Es gilt für Jena laut Thüringer Frühwarnsystem die Warnstufe 3.