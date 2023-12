Weiterhin Ersatzverkehr nach Jena-Zwätzen

Jena Baumaßnahme am Schienennetz in Jena-Nord bis zum Frühjahr 2024 verlängert

Die Baumaßnahme am Schienennetz in Jena-Nord wird voraussichtlich bis zum Frühjahr 2024 verlängert, dies teilt der Nahverkehr Jena mit. Aufgrund unvorhergesehener Schwierigkeiten im vorgefundenen Unterbau der zurückgebauten Gleisanlage, ungünstigen Witterungsbedingungen und Materialengpässen sei es erforderlich, den Schienenersatzverkehr bis zum Frühjahr 2024 fortzusetzen.

Seit Oktober dieses Jahres ist der Straßenbahnbetrieb auf dem Streckenabschnitt der Linien 1 und 4 zwischen Altenburger Straße und Zwätzen nicht möglich. Um den Fahrgästen dennoch eine gute Anbindung zu ermöglichen, hat der Jenaer Nahverkehr einen Ersatzverkehr mit Bussen (SEV Linie E) eingerichtet.

Während der Bauarbeiten starten und enden die Straßenbahnen der Linien 1 und 4 an der Haltestelle Altenburger Straße. Dort besteht die Möglichkeit zum Umstieg auf den SEV. Täglich zwischen 3.30 und 4.30 Uhr beginnen und enden die Fahrten der Linien 1 und 4 bereits an der Haltestelle Nordschule, um den Anschluss zum SEV sicherzustellen.

Der SEV bedient alle regulären Haltestellen, außer der Haltestelle Stifterstraße in Fahrtrichtung Zwätzen. Dies gilt auch für die JES-Regionalbus-Linien 420, 422, 426 und 431.

Die Fahrten der Bus-Linie 42 werden in den SEV integriert. Anstelle der Haltestelle Erich-Kuithan-Straße werden Fahrgäste gebeten, ersatzweise die Haltestelle Löbstedt zu nutzen.

Die Regionalbuslinien der JES fahren die Haltestellen weiterhin an, soweit dies aufgrund der Bauaktivitäten im Viertel möglich ist. Um Anschlüsse zwischen dem Schienenersatzverkehr und den Anruf-Sammel-Taxi-Fahrten auf der Linie 43 (Laasan - Zwätzen) sicherzustellen, erfolgen die Abfahrten des AST bis zu 5 Minuten früher oder später.

Weitere Informationen und Fahrpläne sind unter www.stadtwerke-jena.de/nahverkehr verfügbar und können in allen bekannten Routenplanern und in der App MeinJena eingesehen werden. Zudem ist ein Flyer mit den Fahrplantabellen kostenlos im Stadtwerke Jena Kundencenter in der Saalstraße 8a erhältlich.