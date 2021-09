Weiterhin keine schweren Verläufe in Jena

Jena. Inzidenz in Jena bei 40,6

Der Fachdienst Gesundheit hat am Montag fünf neue Coronainfektionen gemeldet. Am Wochenende wurden insgesamt sechs neue Fälle gemeldet. Es sind keine weiteren Fälle in sozialen Einrichtungen aufgetreten. Die Infizierungen traten durch Reiserückkehr und familiäre Kontakte auf. Die Hospitalisierungsinzidenz liegt bei 0, schwere Fälle gibt es derzeit nicht. Die prozentuale ITS-Belegung liegt thüringenweit bei 1,7 und die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena liegt bei 40,6.