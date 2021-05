Wenig Bewegung bei Corona-Infektionen in Jena

Jena. Die Zahl der Corona-Infektionen und der Sieben-Tage-Inzidenz pendeln an den Pfingsttagen in Jena nur gering.

In Jena war am Pfingstsonntag ein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit einer SARS-CoV-2-Infektion zu beklagen. Lediglich ein neuer Corona-Fall war vom Gesundheitsamt gemeldet worden. Da gleichzeitig fünf Personen als genesen eingestuft wurden, gibt es in der Saalestadt aktuell 278 aktive Fälle.

Noch immer werden zehn Jenaer Corona-Patienten stationär betreut, 1050 Personen befinden sich in häuslicher Quarantäne. Die aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena wird mit 56,6 angegeben. (red)