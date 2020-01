Vereinsmitglieder der Berggemeinschaft Landgrafen treffen sich traditionell zur Beseitigung des Feuerwerkmülls auf dem Landgrafen – so auch am Donnerstag.

Weniger Böllermüll auf dem Jenaer Landgrafen

Flaut eine Tradition der besonderen Art nun aus guten Gründen etwas ab? Zum Neujahrsbeginn befreien die Mitstreiter der Berggemeinschaft Landgrafen e. V. immer schon den Landgrafen von Silvesterfeuerwerksmüll. – Zumal die 278 Meter hohe Erhebung wegen des Panoramablicks auf das Jenaer Tal stets besonders viele Leute lockt, das neue Jahr zu begrüßen. Beim Arbeitseinsatz am Donnerstag war es etwas anders: Die Silvester-Besucher hatten deutlich weniger Böller-Müll zurückgelassen als in den vergangenen Jahren, so schätzte es Vereins-Chef Jochen Ternette (78) ein. Auch überraschte es ihn angenehm, dass anscheinend schon am Mittwoch, dem Neujahrstag, ein Teil des Unrats aus der Nacht zuvor beseitigt wurde. Wer diese guten Geister waren, das weiß Jochen Ternette aber nicht genau. Früher habe die Berggemeinschaft an einem solchen Einsatztag bis zu zehn Säcke prall mit Müll gefüllt; dazu zwei, drei große Kisten mit leeren Flaschen, berichtete Jochen Ternette. Diesmal waren die vier, fünf verteilten Säcke am Ende noch einigermaßen schlaff. Erahnen ließ sich dieser Wandel aber schon in der Silvesternacht. „Es waren wieder Hunderte Leute da, aber es wurde hier weniger als sonst abgefackelt“, sagte Jochen Ternette. „Einige haben sogar ihr abgebranntes Feuerwerk eingesammelt.“

Für Wasserachse in Winzerla war erst Donnerstag Zeit Steffen Prell, Einsatzleiter beim Kommunalservice KSJ, gab sich auf Nachfrage sicher, dass es keine KSJ-Leute waren, die am Neujahrstag den Landgrafen beräumten. Und Stadtförster Olaf Schubert hatte noch diese Variante parat: Die ÜAG GmbH könnte als Generalauftragnehmer des Stadtforstes für Waldberäumungen am Neujahrstag auch am Landgrafen durchgezogen sein. Steffen Prell warnte zudem vor Rückschlüssen von den Landgrafen-Beobachtungen aufs Allgemeine. Ein flächendeckender Rückgang des Böller-Müllpegels zeichne sich in Jena nämlich nicht ab. Der Einsatzleiter hatte zum Beispiel vor Augen, dass seine Kollegen erst am Donnerstag Luft hatten, die stark vermüllte „Wasserachse“ in Winzerla zu beräumen. Vom Feuerwerksmüll einmal abgesehen: Jochen Ternette schaut auf ein gutes Jahr für die Berggemeinschaft zurück. Dafür steht zum Beispiel das Hangel-Gerät, dass quasi als Schlussstein der aus nun neun Stationen bestehenden Trimm-dich-Strecke aufgestellt wurde. Lotto-Mittel, Zuschüsse der Härdrichstiftung und der Jenaer Lions-Clubs sowie 800 Euro Eigenanteil zusammengenommen, konnten die 4500 Euro für das Gerät und die 2500 Euro für den Einbau bezahlt werden. Insgesamt sind für die neue und mittlerweile dritte Trimm-dich-Strecke 39.000 Euro eingesammelt worden. „Die Strecke wird zu jeder Jahreszeit gut angenommen“, sagte Jochen Ternette. Und sie werde wohl länger halten als die nach 15 Jahren verwitterte Vorgänger-Anlage aus Holz. Im neuen Jahr stünden nur kleinere Arbeiten am über 45 Jahre alten Vereinshaus an, das samt einer Sauna für die 88 Mitglieder verfügbar ist. Gefahr der Gipsauslaugung Und welche kritischen Gedanken hegt ein „Landgraf“ beim Panoramablick auf Jena? Jochen Ternette fallen dazu die neuen „Residenzen am Hausberg“ ein. Als studierter Geograf hat er Zweifel am dortigen Baugrund, weil doch Gipsauslaugungen für Jena typisch sind und Setzungserscheinungen an Häusern nach sich ziehen können, ein Problem, das etwa im Wohngebiet Sophienhöhe zu Tage getreten ist. „Die Erdfalltrichter auf der Sophienhöhe sind uns schon beim Studium gezeigt worden.“ Die Berggemeinschaft Landgrafen e.V. versteht sich als Nachfolger des 1858 gegründeten Verschönerungsvereins, der 1952 als „bürgerlich unerwünscht“ aufgelöst wurde. Im Mai 1968 wurde die Berggemeinschaft unterm Dach des DDR-Kulturbundes gegründet. 1990 erfolgte die Eintragung als Verein. Bis 2003 bemühte sich die „Berggemeinschaft Landgrafen“ e. V. um Rechtsnachfolgeschaft des Verschönerungsvereins und Rückübertragung dessen Grundvermögens. Der Gang durch alle zuständigen Instanzen blieb vergeblich. Jochen Ternette steht dem Verein seit 24 Jahren vor. Von den 88 Mitgliedern sind etwa 50 schon über 70 Jahre alt. Neue und auch jüngere Mitglieder sind herzlich willkommen.