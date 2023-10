Wenn der Patient am Universitätsklinikum Jena nur simuliert

Jena. Und warum das am Klinikum auch so gewollt ist.

Ortsteilbürgermeister mit Sorge vor der Tigermücke, Patient mit der Diagnose Magenkrebs im Endstadium, älterer Herr mit Verdacht auf Demenz – Günter Platzdasch hat all das bereits durchlebt. Glücklicherweise nicht im wirklichen Leben. Der 70-Jährige ist Teil des Schauspielpatienten-Programms des Universitätsklinikums Jena (UKJ), mit dem angehende Ärzte lernen, richtig auf Patienten einzugehen. Denn neben einer fachkundigen Diagnose sei es vor allem Einfühlungsvermögen, das sich die Patienten von ihrem Arzt wünschen, schreibt das Universitätsklinikum in einer Mitteilung. Den richtigen Ton zu treffen will jedoch geübt sein. Und genau diese Feinheiten der zwischenmenschlichen Kommunikation werden mit Hilfe von Schauspielpatienten wie Günter Platzdasch vermittelt und geschult. „Manche Rollen gehen einem näher als andere. Die Darstellung eines Patienten, der die Todesnachricht eines Angehörigen überbracht bekommt, ist die herausforderndste und intensivste“, erzählt Günter Platzdasch.

Der 70-Jährige ist seit fünf Jahren Schauspielpatient. „Ich bin dem UKJ verbunden, habe schon an verschiedenen Studien teilgenommen. Dabei habe ich gemerkt, dass es nicht nur ein Dienst an der Wissenschaft ist, bei so etwas mitzumachen, sondern ich für mich auch etwas mitnehme. Daher fand ich auch die Sache mit den Schauspielpatienten interessant und habe mich beworben“, erinnert sich Günter Platzdasch, der früher als Jurist und Journalist tätig war und mit der Schauspielerei zuvor keinen Kontakt hatte.

Gute Kommunikationsfähigkeit ist von Vorteil

Besondere Voraussetzungen, um Schauspielpatient zu werden, brauche es nicht. „Man muss kein ausgebildeter Schauspieler sein. Eine gewisse Kommunikationsfähigkeit ist jedoch von Vorteil“, sagt Dr. Swetlana Philipp, Koordinatorin des Schauspielpatienten-Programms am UKJ. Wer Interesse daran hat, Schauspielpatient zu werden, durchläuft zunächst ein einstündiges Casting. Ist der Bewerber geeignet, schließt sich ein Basisworkshop an. In diesem bekommen die künftigen Schauspielpatienten das nötige Rüstzeug für ihre bevorstehenden Aufgaben.

Haben die Schauspielpatienten die Grundschulung durchlaufen, wird es langsam ernst. Sie erhalten ein Skript mit der darzustellenden Krankheitsgeschichte, üben ein letztes Mal in einem zweistündigen Rollentraining und dann geht es auch schon in die Interaktion mit den angehenden Ärzten.

Das nächste Casting findet im Oktober oder November statt. Eine Bewerbung ist jederzeit und ab 18 Jahren möglich. Die Interessenten sollten zeitlich flexibel sein. red

Ansprechpartnerin zum Programm ist Psychologin Dr. Swetlana Philipp. Sie ist telefonisch unter 03641/93 98 036 oder per E-Mail an Swetlana.Philipp@med.uni-jena.de erreichbar