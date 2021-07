Wenn kleine Kinder in Jena Musik entdecken

Jena. Sommerferienkurse in Musik- & Kunstschule Jena

In den Sommerferien stehen für Kinder in der Musik- und Kunstschule Jena spannende Kreativangebote auf dem Programm: Gemeinsam mit Pinsel und Palette auf künstlerische Entdeckungsreise in die Natur gehen, Kuscheltiere selbst entwerfen und nähen, sich im Scherenschnitt oder in Aquarellmalerei ausprobieren, ein eigenes Buch gestalten oder selbst eine Kistentrommel bauen, um dann gemeinsam darauf zu musizieren.

Für Eltern mit kleinen Kindern gibt es in diesem Sommer zum ersten Mal Schnupperangebote aus dem Bereich der musikalischen Früherziehung. Zwei Angebote richten sich an Babys und kleine Kinder bis drei Jahren zusammen mit einem Elternteil oder einer anderen Bezugsperson. Hier steht das gemeinsame musikalische Ausprobieren und Erleben von Klängen, Bewegung und Rhythmus im Mittelpunkt. Mit zwei weiteren Schnupperangeboten werden Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren kindgerecht und ganzheitlich in die Welt der Musik eingeführt. Spielerisch lernen die Kinder erste Rhythmen und Melodien und probieren sich an verschiedenen Instrumenten aus.

Anmeldungen und weitere Informationen unter www.mks-jena.de. Rückfragen können gestellt werden unter Telefon 03641/496660.