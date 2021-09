Wer im Jenaer Stadtforst Stempel sammelt, kann ein werden

Jena. Am Samstag, 2. Oktober, lädt das Jenaer Familienbündnis zum 11. Familienwandertag rund um den Schottplatz ein.

Zwar sei der Schottplatz, auf dem derzeit das Naturerlebniszentrum entsteht, eine Baustelle, doch der Stadtforst rundherum lade immer zum Wandern ein, sagt Carolina Reinhold, Umweltpädagogin der Jenaer Stadtforstverwaltung. Deshalb freut sie sich, dass der Familienwandertag auch in diesem Jahr vom breiten Netzwerk des Jenaer Bündnisses für Familie ausgerichtet wird.

2019 hatte das Wander-Erlebnis letztmalig stattgefunden, damals in Kombination mit dem Staffellauf der Saale-Horizontalen. Etwa 1000 Wander- und Lauffreunde hatte es zur damals 10. Auflage der Veranstaltung in den Stadtforst gezogen.

Diesmal gibt es eine schmalere Variante – ohne das typische Familienfest. Man habe die beliebte Veranstaltung trotz Pandemie und Baustelle nicht gänzlich ausfallen lassen wollen, sagt Stefanie Frommann, Leiterin des Zentrums für Familie und Alleinerziehende.

So wird am Samstag, 2. Oktober, ab 10 Uhr auf den Jenaer Forst zu einer Rundwanderung mit zehn Waldstationen geladen. Am Startpunkt, der Greifvogel-Station am Schottplatz, kann sich jeder Wanderfan eine Stempelkarte sowie eine Startnummer besorgen. Auf der etwa vier Kilometer langen Strecke vom Schlauen Ux, gibt es Fragestationen zu Naturthemen. Wer eine Station absolviert hat, erhält einen Stempel. Bis 16 Uhr sollte man den Rundweg abgeschlossen haben.

Wer fleißig Stempel gesammelt hat, erhält eine Urkunde mit dem Titel „Wanderprinz“ oder „Wanderprinzessin“. Außerdem gibt es auf dem Sportplatz des Schottplatzes Bratwurst und Getränke zur Stärkung.

Samstag, 2. Oktober, 10 bis 16 Uhr: Wanderfreunde können selbst entscheiden, wann sie ihre Wanderung beginnen, ab 10 Uhr ist der Startpunkt geöffnet. Wer möchte, kann bereits vorab eine Startnummer im Familienzentrum, Dornburger Straße 26, oder in der Sparkassenhauptfiliale in der Ludwig-Weimar-Gasse erwerben.

