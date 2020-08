Wer kennt den Täter? Mann erbeutet Schmuck im Wert von 3700 Euro

Am 21. Juni vergangenen Jahres hat ein Mann durch eine perfide Betrugsmasche in einem Schmuckgeschäft am Löbdergraben knapp 3700 Euro ergaunert. Nun liegt der richterliche Beschluss vor, so dass die Bilder der Überwachungskamera veröffentlicht werden dürfen.

Eine Kamera zeichnete den Mann auf, als er den Kaufprozess mit mehreren Kreditkarten vollzog. Foto: Polizei Foto: Polizei

Der Täter sagte damals der Mitarbeiterin, dass er Schmuckstücke kaufen möchte. Den Kaufprozess an sich vollzog er dann mit mehreren Kreditkarten, die er allesamt unberechtigt nutzte. Er konnte somit, durch mehrere einzelne Zahlungsvorgänge mit verschiedenen Kreditkarten, Schmuck im Wert von knapp 3700 Euro erbeuten. Anschließend verließ er das Geschäft, samt Beute.

Wer kennt die abgebildete Person und kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641/812431 entgegen.