Wer wird Millionär: Hat ein Ex-Basketballer aus Jena die Chance auf drei Millionen Euro?

Jena Ein einstiger Jenaer Spitzensportler hat sich fürs Finale der RTL-Sendung qualifiziert. Durfte er nochmal mit Günther Jauch spielen?

Drei Millionen Euro gab es am Freitagabend bei „Wer wird Millionär“ zu gewinnen. Zu jenen, die sich für die Sendung qualifiziert hatten, gehörte auch ein ehemaliger Jenaer Basketballer. Einige Kandidaten hatten die Chance, ein zweites Mal bei Günther Jauch auf dem Stuhl zu sitzen und um viel Geld zu kämpfen – wenn sie vorher auf einen Teil ihres Gewinnes verzichteten.

In der Sendung am Mittwoch hatte Benjamin Granderson, der zu seiner aktiven Zeit bei Science City Jena noch Benjamin Dahnke hieß, 32.000 Euro gewonnen. Wie alle Kandidaten in dieser Woche, die mindestens 16.000 Euro eingestrichen hatten, durfte er an der weiteren Quizshow-Folge teilnehmen. Doch Granderson wurde von Jauch nicht gefragt, ob er erneut mitspielen will. Somit bleibt es für ihn bei seinem Gewinn aus der ersten Sendung.

Einst mit dem Basketball-Weltmeister den Nachwuchs in Jena durchlaufen

Er habe einst Basketball zusammen mit dem heutigen Weltmeister Johannes Voigtmann gespielt, hatte Granderson in der RTL-Sendung am Mittwochabend berichtet. Mit 16 Jahren sei er nach Jena aufs Sportinternat gegangen. „Von 16 bis 20 habe ich mit ihm gemeinsam gespielt“, sagte Granderson. Leider sei ihm eine größere Karriere verwehrt geblieben, weil ihn ein Leistenbruch stoppte. „Ich war ein athletischer Spieler, da ist es schwierig, wenn man Schmerzen hat“, sagte der Kandidat, der im Zweitliga-Kader von Science City Jena stand. Heute lebt er in Frankfurt am Main.

Granderson hatte Schwierigkeiten bei der 500-Euro-Frage. Auf die Frage, womit Zeitungen gemeint sind, musste er passen. Als Antwortmöglichkeiten standen Libetten, Gazetten, Sardetten und Foretten zur Auswahl. Er wählte seine Schwester als Telefonjoker, die ihn prompt half. Mit Gazetten lag sie richtig und bescherte ihrem Bruder den 500-Euro-Gewinn. Laut Günther Jauch haben in 1600 Sendungen erst 17 Kandidaten bereits bei der 500-Euro-Frage den Telefonjoker genommen. Bei dieser Frage ist er ausgestiegen.

Wer wird Millionär: Kandidat stolpert beinahe über Thüringer Frage

Für mich ist ein Kindheitstraum in Erfüllung gegangen: Thüringer Kandidatin bei Wer wird Millionär