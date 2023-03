Werke von Reger, Dvořák und Brahms in der Aula der Uni Jena

Jena. Ein Kinder- und ein Kammerkonzert der Akademischen Orchestervereinigung und des Uni-Chores gibt es am 18. März.

Die Mitglieder der Akademischen Orchestervereinigung der Friedrich-Schiller-Universität und des Universitätschores haben für Samstag, 18. März, 20 Uhr, ein besonderes Konzertformat vorbereitet. „Sie finden sich in verschiedenen kleineren Ensembles zusammen und konzertieren in unterschiedlichsten Kammermusikbesetzungen“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren. Klarheit und Präzision, differenzierte Dynamik und Artikulation bei ausdrucksstarkem Musizieren und intimen Klängen: Darin liege der besondere Reiz der kleinen Form.

Im Umfeld der Universitätsaula erklingen anlässlich seines 150. Geburtstages Werke von Max Reger sowie Musik von Antonin Dvořák, Johannes Brahms und Franz Schubert und anderen. „Erleben Sie reine Blechbläserklänge, virtuose Streichermusik, ein Klaviertrio und die ein oder andere Überraschung.“ Durch den Konzertabend führt Sebastian Krahnert.

Um auch die jüngsten Zuhörer in die vielseitige Welt der Musik und ihrer Instrumente zu entführen, findet bereits um 16 Uhr in der Aula der Uni ein Kinderkonzert statt. „Hier heißen wir alle Kinder mit ihren Familien willkommen, um mit einer gewohnt heiteren Moderation von Sebastian Krahnert einen Einblick in die klassische Musik zu erhalten.“ Der Eintritt zu beiden Konzerten ist frei.