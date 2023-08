Weshalb Zöthen unter Camburgs Ortsteilen eine wahre Perle ist

Wer in Zöthen – und das seit 1982! – das Lenkrad in der Hand hat, ist ja wohl klar: Ortsteilbürgermeisterin Elke Lüdecke. Mit im Bild (Vordergrund) Dorothea Storch, Bürgermeisterin von Camburg, dessen Ortsteil Zöthen ist, und Camburgs Alt-Bürgermeister Thomas Moritz (2. von links).

Zöthen/Camburg. So feiert das berühmte Pferdedorf am Sonnabend 750-jähriges Bestehen: Nonnenkloster-Geheimnisse und Lob fürs Miteinander

Das deftig-herzliche Miteinander der Menschen in Zöthen sprach zum Auftakt der 750-Jahr-Feier des Camburger Ortsteiles am Sonnabend ganz deutlich aus den Begrüßungsworten von Ortsteilbürgermeisterin Elke Lüdecke. „Wenn ich rede, ist Ruhe im Lehrlingswohnheim“, so sagte sie in Anspielung auf ihre zwei Jahrzehnte als Erzieherin im örtlichen landwirtschaftlichen Lehrlingswohnheim. „Wir haben gelebt, geliebt, gearbeitet – und vor allem gefeiert.“ Viele hätten im Dorfkonsum „immer anschreiben müssen“. Und was sich im Wohnheim alles abgespielt haben mag! Elke Lüdecke sprach Episoden an wie „früh um 3 zum Melken die Schnapsflasche mitgenommen“. Und dass es die Lehrlinge wohl nicht so hatten mit Schrubber und Wischlappen, weil die Erzieher „ran mussten zum Waschraumputzen“.

Die DNA des Dorfes

Dass das Miteinander irgendwie die DNA von Zöthen ausmachen muss, hat Dorothea Storch beim Stöbern im historischen Material herausgefunden. Die Bürgermeisterin von Camburg, dessen Ortsteil das berühmte „Pferdedorf“ Zöthen ist, dachte laut darüber nach, wie hart das Leben anno dazumal habe gewesen sein müssen ohne Buchdruck, Schulbildung und Industrialisierung. „Zueinander stehen und das Beste daraus machen – das machte so eine kleine Siedlung aus. Sonst könnten wir heute hier nicht feiern.“

Alt wie die Steinzeit

Dank steinzeitlicher Zeugnisse dürfte Zöthen nach Dorothea Storchs Einschätzung viel älter sein als 750 Jahre. Die Ersterwähnung jedoch beziehe sich auf die 750 Jahre alte Urkunde, mit der der Markgraf die Länderei an das Nonnenkloster Eisenberg schenkte. Dorothea Storch wollte da Verflechtungen mit Liebesdingen nicht ausgeschlossen wissen. Ob der Markgraf gegenüber seinem Herrn vielleicht etwas gut zu machen gehabt habe, was auf Belange der Liebe hindeutete? Eine gewisse Wertigkeit steckt jedenfalls schon im Wort „Zöthen“, das in seiner Bedeutungsherkunft stehen könne für „kleines Geldstück“ und „Getreide“ oder „Korn“, wie die Bürgermeisterin erläuterte. Die Fest-Besucher erfuhren zudem, dass Zöthen nach Auflösung des Klosters vom Amt Camburg übernommen wurde, im 17. Jahrhundert an die Familie von Tümpling ging und 1793 abermals verkauft wurde. – Dass es 1806 im Zuge der Schlacht bei Jena „mehrfach überrollt“ und wegen der Plünderungen von Angst und Schrecken beherrscht wurde. Noch mehr Geschichte brachten Pflanzenhof-Chefin Carola Rosenhahn und Hartmut Engelhardt zu Gehör: vom Jahr 1885, in dem sieben Familien in Zöthen siedelten, bis zu Zöthens Ära als Pferdezucht-Dorado zwischen 1969 und 1992.

Camburgs Bürgermeisterin Dorothea Storch (rechts) hatte dieses Geburtstagsgeschenk dabei: eine „Willkommens-Rehraufe" für Zöthen. Foto: Thomas Stridde

Manch eine Konstante

Er habe eigentlich zwei Tickets fürs DFB-Pokalspiel des FC Carl Zeiss gehabt, berichtete Camburgs Alt-Bürgermeister Thomas Moritz. „Es steht jetzt 5:0 für Hertha. Ich bin froh, dass ich hier bin.“ Nach 1992 sei die „Zeit für Wagnisse“ gewesen, sagte Thomas Moritz. Gut also, dass Carola Rosenhahn nach Zöthen zurückkam und das alte Gut der Familie übernahm, eine Baumschule gründete. – Dass Zöthen sich als Reit- und Pferdezentrum festigte mit dem Reit- und Fahrverein und dass das Lehrlingswohn- zum Schullandheim umgebaut wurde. „Sogar der Konsum war als Konstante geblieben.“

Zöthen zukunftssicher

Träume von einem Golfplatz seien in Schall und Rauch aufgegangen, was aber sein Gutes habe. Auch sprach Moritz den Reitplatz an, der am Ort der abgerissenen Schweinemastanlage entstanden ist. „Der schluckt unglaublich viel Wasser.“ Als Zöthen 1999 nach Camburg eingemeindet wurde, habe er „eine Perle für meine Stadt dazugewonnen“ gehabt, sagte Moritz, gleichwohl die 200.000-Euro-Mitgift des Dorfes vollständig in Zöthen investiert worden sei. Thomas Moritz erinnerte daran, dass Zöthen einst die „beste Mutterkuh“ des SHK mit 15 Kälbern und 18 Lebensjahren entstammte wie auch – 2005 – der beste Baumschullehrling. Mit 75 sei die Einwohnerzahl heute zwar leicht gesunken. Aber davon 20 Prozent Kinder unter 14 – das mache Zöthen zukunftssicher.