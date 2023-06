Wetterfahne kehrt zum Schloss Hummelshain zurück

Hummelshain. Nach ihrer Restaurierung ist die Wetterfahne zurück am Neuen Jagdschloss Hummelshain. Verbaut wird sie allerdings erst später.

Die Mitglieder des Fördervereins Schloss Hummelshain haben sich ein anspruchsvolles Ziel gesetzt: Sie wollen die restaurierungsbedürftige Dachlandschaft des Neuen Schlosses nicht nur „dicht machen“, sondern in ihrer ursprünglichen Schönheit mit allen historischen Details wiederherstellen.

Da Fördermittel des Freistaats Thüringen und der Bundesrepublik Deutschland aufgrund der steigenden Baupreise nicht ausreichen, hat sich der Verein auch die Unterstützung der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gesichert – und der Schlossbesitzer trägt mit Eigenmitteln zu den Arbeiten bei.

In Knau restauriert

Nicht zuletzt sind es aber private Spenderinnen und Spender aus der Region, die bestimmte Einzelmaßnahmen ermöglichen: So die Zierspitzen auf den zahlreichen Dachgauben und die Sanierung der historischen Sonnenuhr. Nun ist auch die prächtige Wetterfahne für den nordöstlichen Treppenturm fertiggestellt, restauriert in der Knauer Kunstschmiede Gerhardt, finanziert durch die Spende eines Ostthüringer Unternehmens, wie es in einer Mitteilung des Vereins heißt.

Die Wetterfahne wurde zunächst im Festsaal aufgestellt. Hier kann sie bei Führungen in Augenschein genommen werden kann, bevor sie 2024 im Rahmen des 7. Bauabschnittes ihren Platz auf dem Schlossdach bekommen soll.

