Wettstreit der Worte in Jena entschieden

Jena. 120 Teilnehmer waren am Wochenende in Jena zur „Campus Debatte“ zusammengekommen. Es ging um kluges Argumentieren.

Sie haben Spaß am Debattieren, am Finden von Argumenten, am Reden, Überzeugen und Differenzieren: Am Wochenende kamen etwa 120 Studierende aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz zur „Campus Debatte“ in Jena zusammen. Das Debattierturnier wurde von der Debattiergesellschaft Jena ausgerichtet.

„Es gab erstmals auf einem studentischen Debattierturnier auch ein eigenes Schulfinale“, sagt Julius Kiene von der Jenaer Debattiergesellschaft. „Dieses hat ein Team vom Internat Schloss Hansenberg aus Hessen gewonnen.“ Das Thema des Schulfinales lautete: „Ist die zunehmende Akademisierung von Deutschland zu bedauern?“

In der Aula der Friedrich-Schiller-Universität Jena entschied sich schließlich am Sonntagnachmittag der Wettstreit der Worte unter den studentischen Teilnehmern, auch Oberbürgermeister Thomas Nitzsche als Schirmherr der Veranstaltung war vor Ort und begrüßte die Gäste.

Die beiden Finalteams aus Hamburg und Freiburg traten mit jeweils drei Debattanten und Debattantinnen gegeneinander an. Erst 15 Minuten vor dem Wettstreit erfuhren die Finalteilnehmer, zu welchem Thema debattiert wird. Die eigene Überzeugung muss beim Debattierwettstreit hinter dem klugen Argument zurücktreten, denn Pro- und Contra-Position werden ausgelost. Letztlich setzte sich das Hamburger-Team durch: Btissam Boulakhrif, die ebenfalls den Preis für die beste Finalrede von der Ehrenjury erhielt, Georg Maxton und Max Maaß freuten sich unter viel Applaus über ihre Auszeichnung.