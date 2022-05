Widersprüchlichkeiten im Kalten Krieg werden in Jena beleuchtet

Jena. Buch über Louis Fürnberg wird in der Jenaer Villa Rosenthal vorgestellt

Leben und Werk von Louis Förnberg werden am Mittwoch, 18. Mai, in der Villa Rosenthal beleuchtet. Ein entsprechendes Buch haben die Jenaer Germanisten Ulrich Kaufmann und Harald Heydrich herausgegeben. Das Werk Fürnbergs (1909-1957) war in zweifacher Weise ein Opfer des Kalten Krieges. Erhoben die einen sein „Lied der Partei“ zur Hymne auf die SED, so geißelten die anderen ihn deswegen als parteifrommen Stalinisten. Darunter verschwanden die Vielseitigkeit und die Widersprüchlichkeit des antifaschistischen jüdischen Autors, dessen Verse von den Hoffnungen wie von den Gefährdungen und Irrtümern des vergangenen Jahrhunderts gezeichnet sind. Im Buch wird zu Unrecht Verschüttetes freigelegt. Es bietet zugleich neue Zugänge zu Leben und Werk. Beiträger sind unter anderem Hans Mayer, Eduard Goldstücker, Christa und Gerhard Wolf, Wulf Kirsten und Volkhard Knigge. Begleitet werden Lesung und Gespräch von dem Hallenser Musiker und Komponisten Tobias Rank, der Gedichte Louis Fürnbergs interpretiert.

Mittwoch, 18. Mai, 19.30 Uhr, Villa Rosenthal