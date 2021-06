Widerstand am Sperrmüllplatz - Sohn bricht in Schuppen seiner Mutter ein - Wohnung durchwühlt

Diese Vorfälle meldet die Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Sohn bricht in Schuppen seiner Mutter ein

Ein 18-Jähriger ist am Montagnachmittag in den Schuppen seiner Mutter in Jena eingebrochen. Der junge Mann, welcher ein Betretungsverbot für das Grundstück hat, betrat dies unberechtigt und machte sich an der Schuppentür zu schaffen. Der 18-Jährige brach das Schloss auf, um an seine Sachen zu kommen, welche in dem Schuppen gelagert waren. Trotzdem nicht die feine englische Art. Er muss nun mit einer weiteren Anzeige rechnen.

Wohnung in Hermsdorf durchwühlt

Zu einem Wohnungseinbruch kam es in der Werner-Seelenbinder-Straße in Hermsdorf. Dies wurde am Montagnachmittag der Polizei gemeldet. Unbekannte manipulierten am Türschloss und drangen so gewaltsam in die Wohnung ein. Hier betraten der oder die Täter mehrere Räume, öffneten sämtliche Schränke und verteilten den Inhalt in den Zimmern. Anschließend verließen die Unbekannten die Wohnung unerkannt. Ob der oder die Täter Beutegut erlangten, konnte noch nicht geklärt werden.

Widerstand am Sperrmüllplatz

In der Nacht zu Dienstag befand sich ein 49-Jähriger aus Kahla an einem Sperrmüll-Ablageort in der Geraer Straße in Stadtroda. Hier durchwühlte der Mann die Sachen und führte zudem einen Handwagen bei sich, damit er gefundene "Schätze" abtransportieren konnte.

Als eine Polizeistreife auf dem Mann aufmerksam wurde und ein klärendes Gespräch suchte, wurde der Mann zunehmend ungehaltener. Bei der Klärung seiner Personalien verweigerte er völlig die Zusammenarbeit. Daraufhin wurde der 49-Jährige aufgefordert, sich zum Streifenwagen zu begeben, damit auf der Dienststelle seine Identität zweifelsfrei geklärt werden konnte. Dies missfiel dem Mann und er verweigerte aktiv seine Mitarbeit, sodass schlussendlich die Polizei "einfachen Zwang" anwendete. Der 49-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen versuchtem Diebstahl und Widerstand rechnen.

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen