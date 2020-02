Wie die Stadt Jena auf die Internationalisierung reagiert

Es soll eine Menge Menschen geben, denen die Stadtratssitzungen immer schon „spanisch“ vorkommen. Am Mittwochabend hören sie im Rathaus genau richtig. Denn bei der Aussprache zur großen Anfrage der CDU-Fraktion „Jena international“ wird es erstmals in der jüngeren Stadtratsgeschichte Begrüßungen und Redebeiträge in Fremdsprachen geben. Mitglieder und Muttersprachler mehrerer Fraktionen haben diese kleine Überraschung für die heutige Sitzung vorbereitet, auch um den Menschen zu zeigen, wie ernst ihnen die Sache ist.

Die Hochschulen sind Treiber der Internationalisierung.

Das Thema Internationalität hat die CDU-Fraktion aufgerufen. Angesichts der wachsenden Zahl von Arbeitnehmern, Wissenschaftlern, Studenten und Geflüchteten aus dem Ausland einerseits und dem Fachkräftemangel wollen die Stadträte von der Stadtverwaltung wissen, wie Jena in den Bereichen Bildung, Verwaltung und Stadtleben agiert und reagiert. So viel steht fest: Die Hochschulen sind Treiber der Internationalisierung. Und im Im Bereich Wirtschaft, Arbeitsmarkt und Ausbildung lebt Jena von der Zusammenarbeit der großen Player.

Die Fraktionsmitglieder Rosa Maria Haschke und Bastian Stein zeigten sich gegenüber der Redaktion mit der Ausführlichkeit der Antwort sehr zufrieden. Zu 14 Fragen einer so genannten „Großen Anfrage“ gibt es Ausführungen auf insgesamt 34 Seiten. Und die Verwaltung gibt den Dank zurück: Dem Fragesteller sei gedankt, das Thema in den Vordergrund gerückt zu haben.

Braucht die Stadt ein Welcome-Center „plus“?

Bastian Stein sieht vor allem drei Bereiche, in denen die Stadt mehr tun müsse als bisher. Erstens das Thema Wohnen, zweitens Mehrsprachigkeit und drittens mehr Hilfe für Fachkräfte, die nach dem Studium in Jena bleiben und arbeiten wollen. Beim Wohnen hält Stein insbesondere Unterstützung für das Studentenwerk für erforderlich, dem eine besondere Aufgabe bei der Unterbringung ausländischer Studenten zukomme. Das Thema Mehrsprachigkeit sieht er als Aufgabe für die Verwaltung, die prüfen könnte, ob zu Semesterbeginn das Bürgeramt einen Infopunkt auf den Campus einrichten könnte. Was die Bleibeoptionen für Fachkräfte betrifft, sei die Frage, ob die geplanten Welcome Center bei Jenawirtschaft und Universität enger verknüpft werden sollten, oder ob die Stadt gar ein kommunales Welcome Center installiert nach Stuttgarter Vorbild - als ganzheitliches, mehrsprachiges und lebenslagenorientiertes Beratungs- und Hilfeangebot für Zugewanderte.

Sprache lernen und Anerkennung von Abschlüssen sind wichtige Themen

Rosa Maria Haschke spricht darüber hinaus das Thema Bildung an. Der Zuwachs an Kindern, deren Muttersprache nicht die deutsche sei, müsse sich auf den Personalschlüssel für Kindergärten und Schulen auswirken. Die Stadt habe dabei durchaus Gestaltungsspielräume. Nicht zu vergessen die Erwachsenenbildung, wo die Volkshochschule (VHS) ein wichtiger Partner sei. Diese schätzt in dem Bericht ein, dass das Nachholen von Schulabschlüssen in den kommenden Jahren wieder mehr an Gewicht gewinnen wird. Und natürlich geht es auch hier immer wieder um das Thema Spachen.

Es ist davon auszugehen, dass der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Jena in den kommenden Jahren weiter ansteigen wird. In den vergangenen sechs Jahren stieg der Anteil der Bevölkerung mit Migrationshintergrund in Jena jährlich um 0,8 bis 1,1 Prozent. Dieser Zuwachs ist laut Bericht der Stadt relativ unabhängig von der Flüchtlingswelle in den Jahren 2015/2016. Maßgeblich ist dieser kontinuierliche Zuwachs ausländischer Bürger darauf zurückzuführen, dass die Zahl der Jenenser sinkt und gleichzeitig mehr ausländische Studenten nach Jena kommen. Sie haben inzwischen einen Anteil von 16 Prozent an den Hochschulen in Jena.

Trotz des Zuzugs war die Jenaer Einwohnerzahl 2018 erstmals leicht rückläufig. Die aktuelle Einwohnerzahl beträgt laut Melderegister 108.907 Hauptwohnsitzinhaber und ist damit wieder minimal im Plus.

Am Freitag, 28. Februar, 10 bis 16 Uhr, findet im Volksbad die Informationsbörse „Immigra“ statt, die sich vorrangig an Zugewanderte wendet, und den Fokus auf Arbeitsmarkt und Weiterbildung lenkt.