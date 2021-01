Wie ein alter Saale-Arm bei Orlamünde wiederbelebt wird

Das ist ein ungewöhnlicher Anblick: Ein Rinnsal fließt am Montagnachmittag gemächlich von der Saale in einen Seitenarm, der in Teilen trocken liegt. Von einer Brücke beim Orlamünder Sportplatz lässt sich das gut beobachten. „Jetzt sieht man, was gebraucht wird“, sagt Karsten Schmidt, der Präsident des Verbandes für Angeln und Naturschutz Thüringen (VANT). Martin Görner von der Arbeitsgruppe Artenschutz pflichtet ihm bei. Der Zufluss soll dauerhaft vorhanden sein – und nicht nur, wenn gerade das winterliche Tauwetter einsetzt. Über ein EU-finanziertes Projekt soll in diesem Jahr der alte Saale-Arm zwischen Niederkrossen und Orlamünde wiederbelebt werden. Es stellt für den Projektträger, den VANT, eine einzigartige Möglichkeit dar, um den Artenschutz wissenschaftlich begleiten zu lassen.

Der meist trocken liegende Nebenarm der Saale ist ein Zeugnis aus einer Zeit, als der Fluss noch mäandern konnte und die Landschaft einnahm. Heute nimmt der Mensch vieles in die Hand. Durch den Bau der Talsperren wurden der Energiegewinnung und dem Hochwasserschutz Rechnung getragen. Gleichzeitig aber wirkt es sich auch auf die Laichhabitate aus. „Durch den kalten Tiefenabfluss aus den Talsperren haben wir ein enormes Problem für die Fischarten in der Saale“, sagt Schmidt.

Rohrleitung entsteht unter Streichwerk

Über ein Einlaufbauwerk am Streichwehr bei Niederkrossen soll wieder Saalewasser in den Alt-Arm fließen, so wie es vor der Gewässerregulierung mit den Talsperren regelmäßig der Fall war. Dafür werde ab Frühjahr eine Rohrleitung unter dem Wehr verbaut, das in einem aus Kies umlagerten Abfluss endet.

„Große Teile der Fläche werden angestaut und die Sonne kann die Wasserfläche erwärmen“, erklärt Schmidt. So werde ein Laichreservat für die Saalefische geschaffen und die umliegende Aue belebt.

Weiter nördlich, bei der Brücke in Orlamünde, soll der Strom über eine sogenannte Pendelrampe aus größerem Gestein in die Saale zurückführen. „Mit einem geschickten Gefälle werden die Feinsedimente wieder freigespült“, sagt Schmidt, sodass es in dem langsam fließenden Gewässer zu keiner Verschlammung kommt.

Die ersten Fische setzten die Ehrenamtler bereits in die Alte Saale ein, wobei nur im untersten Drittel derzeit ein Lebensraum zum Eingewöhnen vorhanden ist. „Später können die Fische die Saale besiedeln“, sagt Schmidt.

Wasserspielplatz wird gebaut in Orlamünde

Über das Förderprogramm Entwicklung von Natur und Landschaft“ (ENL) bewilligte das Thüringer Umweltministerium 670.000 Euro, nach langer Überzeugungsarbeit, wie Schmidt sagt. Die Europäische Union kofinanziert das Projekt.

Ein Projektteil dürfte auch die jungen Einwohner der Region erfreuen: Am Orlamünder Sportplatz entsteht ein Wassererlebnisplatz, an dem Kinder pumpen und Wasser anstauen können, um „spielerisch die Auenfunktion zu erleben“, sagt Schmidt.

Die wissenschaftliche Unterstützung erhält der Verband für Angeln und Naturschutz von der AG Artenschutz mit Martin Görner sowie der TU München, deren Wissenschaftler die aquatischen Lebensräume erforschen will.

„Für uns Angler ist es wichtig, dass die Wissenschaft nicht nur publiziert, sondern dass wir in der Praxis zeigen können, an welchen Stellschrauben wir etwas bewirken können“, sagt der Präsident des Thüringer Verbandes für Angeln und Naturschutz. „Schimpfen können alle, aber etwas machen, das ist unsere große Aufgabe.“

Karsten Schmidt und Martin Görner sind sich einig: Die biologische Vielfalt muss wieder gegeben sein. „Wir haben hier die große Chance, zu sensibilisieren“, sagt Schmidt.