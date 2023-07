Wie eine Sozialkundelehrerin aus Bürgel ihre Schüler zu politischem Handeln anstiftet

Bürgel. Drei Fragen an Petra Krüger, preisgekrönte Sozialkundelehrerin in Bürgel

Für Petra Krüger beginnt bald ihr 39. Dienstjahr. Sie lehrt die Fächer Geschichte und Sozialkunde an der Thüringer Gemeinschaftsschule in Bürgel. Sie erhielt vom Verein für politische Bildung für ihre Leistungen den Sozialkundelehrer-Preis 2023.

1.Was fasziniert Sie am Sozialkundeunterricht, warum haben Sie sich einst für das Fach entschieden?

Ich unterrichte seit 1984, fing mit Geschichte und Russisch an. Nach der Wende habe ich direkt den ersten Kurs am ThILLM belegt und die Unterrichtserlaubnis als eine der ersten im Kreis Eisenberg erhalten, damals hieß es noch Gemeinschaftskunde und war ohne Noten. Ich war immer interessiert an Politik. Es geht darum, Interesse an Politik bei Schülern zu wecken. Es ist wichtig für die politische Bildung der Kinder, dass sie die Grundlagen haben. Politik ist nicht einfach, auch zu Corona-Zeiten, da muss man versuchen, im Unterricht die Balance zu halten. Man muss eine Basis schaffen, damit Schüler ihre Meinung sagen und nachdenken. Oder auch, dass sie zur Wahl gehen.

2.Wie haben Sie sich gefühlt, als Sie von der Auszeichnung erfahren haben?

Ich war schon stolz auf meine Arbeit. Ich merke, es kommt ein Feedback zurück. Die Schüler waren mal im Bundestag und lernen Institutionen kennen auf Bundes-, Landes- oder Kommunaler Ebene.

3.Wie gestalten Sie den Unterricht, worauf legen Sie Wert?

Ich lasse zum Beispiel Parteien gründen. Das kann eine Fahrrad-Partei sein oder eine Frauenpower in Thüringen Partei, was sie eben gerade tangiert. Sie müssen dann Wahlreden erarbeiten, wir machen eine Wahlsendung mit Gästen und laden Leute ein, zum Beispiel den Schulleiter. Wir machen eine fingierte Bundestagswahl. Ich moderiere und bin Bundeswahlleiterin und schaue, ob auch alles auf Grundlage des Grundgesetzes läuft.