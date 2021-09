Wie es weitergeht mit der Ukulele in Jena

Online-Projekt in Zeiten der Ausgangsbegrenzungen "Jena lernt Ukulele": Der Jenaer Musiklehrer Philipp Schäffler bietet einen Ukulele-Kurs im Internet an.

Jena. Jenaer treffen sich am Sonntag erneut zum gemeinsamen Musizieren

Im ersten Lockdown im März 2020 regte der Jenaer Musikpädagoge Philipp Schäffler an, Ukulele zu lernen in Zeiten der Coronakrise. Er hat viele Menschen für das kleine Saiteninstrument begeistern können. Dieses Jahr hieß es nun: „Mit der Ukulele durch den Sommer“ – in Fortsetzung des erfolgreichen Projekts von 2020. Der Projektname ist immer noch aktuell. Er steht für die verbindende Kraft der Musik und die Freude am Lernen eines Instruments.

Freunde der Ukulele treffen sich am Sonntag, 19. September, bereits zum vierten Mal auf der Rasenmühleninsel im Paradies, um dort gemeinsam zu singen und zu spielen. Im Mittelpunkt stehen dabei die Songs, zu denen Schäffler die entsprechenden Tutorials in den zurückliegenden Monaten veröffentlicht hatte. Alle Musikbegeisterten sind herzlich willkommen. Voraussetzung ist nicht die Beherrschung der Songs, sondern die Freude am Musizieren. Instrumente und ein kleines Picknick nicht vergessen.

Sonntag, 19. September, 12 Uhr, Rasenmühleninsel, Paradiespark

