Wie im Notfall die Menschen in Jena geweckt werden

Frank Liebermann von der Berufsfeuerwehr Jena erklärt Innenminister Georg Maier (SPD) die Funktionsweise der Sirene in Wilhelm-Hauff-Weg, Ecke In der Hohle in Wogau.

Jena. Bund und Land fördern neue Sirenenanlagen. Jena rüstet in den nächsten Jahren sukzessive um

Mit den Sirenen in der Stadt erreicht man aktuell 40 Prozent der Bevölkerung in Jena. Frank Liebermann betonte am Montag, dass das Netz in den nächsten Jahren auf 39 Sirenen erweiterte werden solle. Liebermann ist Sachbearbeiter für die Einsatzvorbereitung der Berufsfeuerwehr Jena.

Innenminister Georg Maier (SPD) informierte sich am Montag in Wogau und bei der Berufsfeuerwehr über das Sirenennetz in Jena. Hintergrund ist, dass in Thüringen 62 bestehende kommunale Sirenen umgerüstet und 150 neue Sirenen gebaut wurden, nachdem beim Bund für das laufende Jahr für 212 Sirenen Förderanträge gestellt wurden. Die Anlagen sollen über ein Digitalfunknetz angesteuert werden.

In Jena gibt es 23 Sirenen, davon 17 moderne elektronische Standorte: Winzerla (3), Wöllnitz (2), Isserstedt (2) und jeweils eine Sirene in Lobeda, Wogau/Jenaprießnitz, Göschwitz, Wogau, Zwätzen, Nord, Süd, Lichtenhain, Leutra, Lützeroda, Closewitz, Münchenroda/Remderoda, Vierzehnheiligen, Krippendorf, Kunitz/Lasaan und Burgau. Die sechs älteren Sirenen sind sogenannte Motorsirenen.

Für das Ansteuern der einzelnen Warnsirenen verwendet die Leitstelle einen Sirenencomputer. Mit seiner Hilfe kann genau ausgewählt werden, welche Sirenen angesteuert werden sollen und welchen Alarm sie ausgeben. Zudem ist es möglich, eine Sprachdurchsage zu machen, etwa um die Bevölkerung vor einem Hochwasser oder einem Chemieunfall zu warnen.

Nach Angaben der Stadt werden in diesem Jahr insgesamt fünf weitere Sirenen errichtet, drei davon sind bereits in Betrieb: Im Forstweg 49 in Jena-Süd, an der Bushaltestelle im Steinfeld in Maua, im Hufelandweg 4 in Nord, im Jenzigweg 29 in Wenigenjena sowie im Löbdergraben 12 im Zentrum. „Damit erreichen wir weitere 30.000 Einwohnerinnen und Einwohner“, sagte Liebermann.

Die Sirenensignale wurden 2018 in Thüringen vereinheitlicht: Festgelegt sind insgesamt vier unterschiedliche Signalfolgen für die routinemäßige Sirenenprobe, zur Alarmierung der Feuerwehr (Feueralarm), zur Warnung der Bevölkerung vor einer Gefahr sowie für die Entwarnung. Bei der Sirenenprobe ertönt ein zwölf Sekunden langer Dauerton. Der Feueralarm wird durch drei zwölf Sekunden lange Dauertöne mit jeweils zwölf Sekunden Pause zwischen den Tönen signalisiert. Wird die Bevölkerung vor besonderen Gefahren gewarnt, ertönt ein einminütiger Heulton, der aus einer Folge von sechs Tönen mit einer Dauer von jeweils fünf Sekunden und fünf Sekunden Pause gebildet wird. Ein einminütiger Dauerton dient als Entwarnungssignal.

Die Stadt baut auf die Sirenen, da sie neben den Funkmeldeempfängern die Einsatzkräfte sicher und redundant alarmieren können. „Das Alleinstellungsmerkmal einer Sirene ist, dass damit die Bevölkerung ,geweckt’ werden kann. Kein anderes Medium kann das leisten“, sagt Rathaussprecher Kristian Philler mit Blick auf Warn-Apps, Radio und anderes mehr.

Bis 2024 soll alle Sirenen auf das Tetra-BOS-Digitalfunknetz umgerüstet sein. Deren Lautstärke ist abhängig von der Leistung der Sirene. In Jena sind Sirenen mit einer Ausgangsleistung von 600 bis 2400 Watt installiert. Eine Anlage kostet zwischen 10.000 und 25.000 Euro .