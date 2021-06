Die Stadt erinnerte am Donnerstag an den Volksaufstand von 1953. OB Thomas Nitzsche sprach am „Denkmal zum Gedenken an die politisch Verfolgten in der sowjetischen Besatzungszone und in der DDR zwischen 1945 und 1989“, das von der Künstlerin Sibylle Mania in Zusammenarbeit mit Martin Neubert entworfen wurde.