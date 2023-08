Wie Jena 500 überschüssige Kita-Plätze abbaut: Klarheit bis Jahresende

Jena. Suche nach Lösung vor allem mit Immobilien-Schach. Weshalb Jenas Kindergärten jetzt „Steckbriefe“ beantworten sollen

Bis Ende des Jahres muss Klarheit herrschen. Diesen Anspruch haben am Mittwoch Sozialdezernent Eberhard Hertzsch (parteilos) und Jugend-Bildung-Fachdienstleiterin Christine Wolfer formuliert mit Blick auf die 500 Jenaer Kindergarten-Plätze, die eingespart werden sollen. Eigentlich seien sogar 600 bis 700 Plätze frei, „Tendenz steigend“, sagte Christine Wolfer. Mit der Fachpolitik der Stadt und den Kita-Trägerverbänden, so berichtete der Dezernent, habe man sich nun dazu verständigt, dass reduziert werden muss – um 500 Plätze als Kompromiss. Bei zugehörigen Immobilien sei „Verfügungsmasse“ einzukalkulieren, „um nicht wieder bauen zu müssen“ in Zeiten besserer Auslastung.

Derber Geburtenknick

Eberhard Hertzsch will im Umgang mir dem Leerstand Panik und Besorgnis bei den Betroffenen vermeiden, wie er sagte, aber eine Marschroute „mit Augenmaß und Konsequenz“ gesichert wissen. Offenkundig sei die seit Corona rückläufige Geburtenquote. Das falle zusammen mit den einheimisch gebliebenen Leuten der Altersgruppe „Anfang 30“, die in der Zeit des letzten derben Geburtenknicks Anfang der 90-er Jahre zur Welt gekommen waren. Und so seien im vorigen Jahr in Jena 815 Kinder geboren worden – gegenüber beispielsweise 1100 im Jahre 2017. Für die 73 Kindergärten – elf kommunale und 62 von freien Trägern – gelte, dass man den Rückgang „überall ein wenig“ spüre, wie Hertzsch sagte. In jedem Haus fehlten 10 bis 15 Kinder, und das summiere sich über den gesamten Bestand.

Der Dezernent rechnete vor, dass die Stadt über 60 Millionen Euro brutto pro Jahr für Kindergärten ausgebe. Der Betrag wird zu 51 Prozent aus dem Stadthaushalt gespeist, zu 10 bis 15 Prozent aus Elternbeiträgen; den Rest stellen Landeszuschüsse dar. Pro Kindergartenplatz müsse man Brutto-Kosten von jährlich 10.000 bis 12.000 Euro veranschlagen. „Wenn wir nichts machen“, wie Christine Wolfer sagte, entstünde allein für den Stadthaushalt eine Belastung von 27 Millionen Euro innerhalb von zehn Jahren.

Einrichtungen sehr unterschiedlich

Deshalb verfolge man nun die Idee einer Prioritätenliste: Wie steht es um wirtschaftliche Daten? Um Fördermittel und entsprechende Bindungsfristen? Um die Auslastung? Andererseits sei die Heterogenität der Kitas so groß, dass sich weitere Kriterien wie Erreichbarkeit und Migranten-Anteil nicht über alle Einrichtungen ziehen ließen, sagte Hertzsch. Beispiel „Saaleknirpse“ des Familienzentrums im Gewerbegebiet Göschwitz, wo viele Eltern bei der benachbarten Jenoptik AG arbeiten (die die Kita gebaut hat) und ihre Kinder ganz nah betreut wissen. „Da wohnt niemand“, sagte Hertzsch. Also gäbe das in puncto Wohnnähe und Erreichbarkeit ein falsches Bild. Das gelte etwa auch für den Migranten-Anteil, schaue man zum Beispiel auf die Kita Beutenberg des Studierendenwerks, wo viele Kinder ausländischer Wissenschaftler betreut werden. „Solche Daten stehen also nicht im Vordergrund.“

Die Ängste nehmen

Gleichwohl wolle die Stadt mehr wissen über die Kitas, weshalb derzeit mit „Steckbriefen“ weitere Informationen eingeholt werden – auch zur Personalsituation, zur Größe der Teams, zum Maß des altersbedingten Ausscheidens. Auf alle Fälle wolle man den Einrichtungen die Angst nehmen, dass Verhältnisse wie 1994 aufkommen könnten, als 2500 Leuten gekündigt werden musste. „Solche Verhältnisse haben wir jetzt nicht“, sagte der Dezernent. Eine Überalterung wie bei der Lehrerschaft in Schulen gebe es im Übrigen nicht. „Das Personaltableau hat sicht gedreht“, sagte Christine Wolfer. 40,6 Prozent der Pädagoginnen und Pädagogen seien jünger als 35, nur 7,4 Prozent über 60. „So viele gehen gar nicht in den Ruhestand.“

Ohne bauliche Klimmzüge

Der Schwerpunkt für die Lösung des Leerstellen-Problems liege bei den Immobilien. Möglichst auf freiwilliger Basis werde zu schauen sein, ob Träger Kitas zusammenlegen. Ob Träger mit anderen Trägern in Besitzer-Nutzer-Kooperationen eintreten. Ob Gebäudeteile freigelenkt und von Unternehmungen anderer, aber passender Art angemietet werden. Ausgeschlossen werden müssten jedoch „bauliche Klimmzüge“, um Kita-Plätze zu sparen, sagte Eberhard Hertzsch.

Bis Ende August sollen nun die „Steckbriefe“ eingesammelt sein. Danach wolle die Stadt eine – so die Formulierung des Dezernenten – „Prioritätenliste scharf schalten“. Unter einer roten Linie stünden dann 500 Plätze bezogen auf einzelne Kindergärten. Einige man sich vorab nicht einvernehmlich, sei „schlimmstenfalls“ ein Stadtratsbeschluss fällig zur Reduzierung der Kindergarten-Plätze.