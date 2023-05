Wie Jenaer Altpapier Kindern in ganz Thüringen hilft

Jena. Große Sammelaktion in Jena beweist, dass Altpapier nicht für die Tonne sein muss.

Altpapier muss nicht für die Tonne sein – das dachte sich Joachim Rehbock und initiierte eine Sammelaktion, bei der ausgediente Zeitungen, Broschüren, Kataloge und Co. zu Geld für den guten Zweck gemacht werden. Auch in den vergangenen Monaten wurde wieder gesammelt, sodass sich ein Lkw mit etwa fünfeinhalb Tonnen Altpapier auf den Weg zur Kartonfabrik Porstendorf machen konnte.

5000-Euro-Grenze überschritten

Rund 700 Euro wird die Aktion auch dieses Mal einbringen, die als Spende der Kinderhilfestiftung Jena e.V. zugutekommen, heißt es in einer Mitteilung. Die Stiftung konnte sich seit dem Start des Projekts insgesamt über eine vierstellige Summe freuen. „Nach zweieinhalb Jahren haben wir die 5000-Euro-Grenze überschritten“, so Joachim Rehbock.

Bereits zum siebten Mal wurde die Aktion aufgelegt. Sammelten zunächst einige Hausgemeinschaften in Lobeda-West gemeinsam Altpapier, hat sich das Projekt mittlerweile ausgeweitet. Joachim Rehbock sprach unter anderem verschiedene Geschäfte an, die übrig gebliebene Prospekte zur Verfügung stellten. Unterstützt hat die Sammelaktion auch René Bloßfeld, der mit seinem Fuhrbetrieb in Kahla den Transport des Papiers in die Kartonfabrik Porstendorf übernimmt. Dort fand man mit Werkleiter Sebastian Heckmann einen weiteren Partner, welcher der Initiative mit einem festen Aufkaufpreis für das Papier entgegenkommt.

Für Kinder aus ganz Thüringen

Über dieses Engagement zeigt sich auch Prof. Dr. Hans Proquitté, Vorsitzender der Kinderhilfestiftung Jena e.V. und kommissarischer Direktor der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Jena (UKJ), begeistert. „Die Aktion ist eine wirklich tolle Sache. Wir freuen uns sehr über die Spende, von der Kinder in ganz Thüringen profitieren“, sagt er.

Die Kinderhilfestiftung Jena e.V. unterstützt seit 30 Jahren die Behandlung und Betreuung von kranken Kindern, vor allem in der Kinderklinik des UKJ. red

Wer die nächste Aktion unterstützen möchte, kann sich bei Joachim Rehbock, Telefon 0176/62 56 44 24, melden.