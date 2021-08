Raphael Haider ist Doktorand am Zentrum für Molekulare Biomedizin auf dem Beutenberg in Jena. Er erforscht spezielle Rezeptoren, die für die Signalweiterleitung in den Zellen verantwortlich sind, und ihre Gegenspieler, die Proteine Beta-Arrestin 1 und 2. Ihre Aktivität und ihre Bindung an die Rezeptor-Proteine hat Haider in lebenden Zellen beobachtet und sichtbar gemacht.